Проф. Христова: Правителството не е представително за мнозинството българи

Депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председателя на ДАНС. До идеята за промени се стигна, след като президентът Румен Радев отказа да назначи предложения Деньо Денев на поста.

"Започна много сериозен процес в обществените настроение по отношение на управлението. Расте негативната оценка и желанието за предсрочни избори. Обществото и правителството се намират в критична ситуация", коментира политическият психолог проф. Антоанета Христова в "България сутрин".

По думите на госта, когато няма отговор, това означава, че държавата не функционира.

"Все повече на улицата казват: "Аз ще си възстановя моята справедливост". Все по-еднолично изглежда управлението на България. Демокрацията е отстъпила доста встрани. Ситуацията не може да продължи да бъде такава", подчерта проф. Христова.

Историкът доц. Светослав Живков на свой ред заяви пред Bulgaria ON AIR, че ситуацията потвърждава, че в България се "правят калпави закони "за" или "срещу" конкретни хора" и няма как това да се хареса на мнозинството българи.

Той е на мнение, че при случая с шефа на ДАНС има две гледни точки, но всичко е въпрос на политическа воля. Според него около целия казус с ДАНС и ситуацията в страната правителството търпи имиджови щети.

"Това е епизод от политическо поведение, което трупа отчуждение в отделния гражданин, който не знам дали би искал предсрочни избори, но очевидно иска по-ефективно управление. Всичко това работи в полза на антисистемните проекти в България", обясни доц. Живков.

Проф. Антоанета Христова изтъкна, че правителството не е представително за мнозинството българи.

"Имаме изключително непредставително мнозинство в парламента, което сформира правителство. То е с различни ценности, идеологии и цели. Това е правителство на принудата. Това най-ярко го изразява Бойко Борисов като позиция", посочи политическият психолог.

Според нея дистанцията между управлението и гражданите дава възможност на опозицията и нови проекти да оглавят процеса. Опозиционните партии обаче не могат да намерят общ език.

Доц. Живков смята, че това правителство трупа негативи за ГЕРБ и е въпрос на преценката на Борисов дали този кабинет е изгоден за партията му.

"Всички прозират Румен Радев като човека, който ще се появи като алтернатива и може да обедини много хора, които не са гласували, плюс голяма част от левите избиратели. Затова имаме сега битката между Радев и Борисов и Пеевски", каза още проф. Христова.

"Румен Радев e конкурент на кабинета, но до голяма степен и на цялостната конституционна рамка на парламентарна република. Борисов и Радев взаимно се подсилват чрез постоянното търсене на конфронтация. Все повече наближава изтичането на мандата на Радев. Спекулациите за негов проект не са от днес. Има достатъчно политически партии, които са готови да приобщят г-н Радев, даже има съревнование между тях", анализира доц. Живков.

"Докладите на Европа са лист хартия, който ни казва: "Всичко можем да ви дадем, само да изпълнявате това, което Европа иска от вас". Решенията в Европа се взимат чисто политически и ние им трябваме за нещо. В България няма функционираща демокрация. Ние не работим в демокрация", настоя проф. Христова.

Доц. Живков се съгласи, че решенията на Европа се вземат на политическо ниво, както и че в България имаме проблем с демокрацията, но апелира да не драматизираме с това.

"България нормалните критерии за влизане в Еврозоната отдавна ги беше изпълнила. Причината за късното влизане са нашите вътрешни неуредици", смята той.