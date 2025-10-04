Трябва да бъде потърсена не само политическа, но и наказателна отговорност за "Боташ"

Трябва да бъде потърсена не само политическа, но и наказателна отговорност за сключването на неизгодния договор с турската компания "Боташ". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Радослав Рибарски, заместник-председател на комисията по енергетика от "Продължаваме промяната". Той коментира и трагедията по Южното Черноморие, като я определи като пореден пример за неподготвеност на институциите. Рибарски подкрепи спирането на транзита на руски газ през България и обясни защо ПП-ДБ няма да предложат повишаване на данъците в новия бюджет.

По повод потопа по Южното Черноморие Радослав Рибарски изказа съболезнования на близките на загиналите.

"За пореден път се оказваме неподготвени. Още когато се случи това в Царево, бяха отпуснати от Министерски съвет по времето на Денков 43 милиона лева, които трябваше да бъдат оползотворени, за да бъдат почистени дерета и тази трагедия да не се повтаря отново", припомни той.

"Няма как ние да продължаваме да купуваме руски газ, след като Русия, Руската федерация, обявила целия Европейски съюз и държавите в него за вражески държави. Пълното спиране ние ще го подкрепим", заяви той.

"Освен политическа отговорност, ясно сме заявили кой е участвал в подписването, кой е участвал в договарянето на това споразумение. Освен политическа отговорност обаче, трябва да бъде потърсена и наказателна", каза още той. „Това е тристранно споразумение. Знаем кой е назначил служебния кабинет – президентът Радев, който продължава все още да защитава смисъла от този договор.”

Радослав Рибарски подкрепи идеята на столичния кмет Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация София" като "единственото възможно в момента решение" за справяне с огромния дълг на дружеството.