Ивайло Дерменджиев: Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата

Казусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава, за съжаление, недоверие между органите, свързани с правораздаването, коментира за БТА Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет.

„Сега Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата, което създава недоверие между органите в съдебната система. Това не е добре, защото се отразява на правосъдието, коментира той. „Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд. Говори се за проблеми с върховенството на правото, но темата е голяма и тя подлежи на широко обществено обсъждане, според Дерменджиев. „Като председател на адвокатския съвет и като юрист, не съм съгласен едната от страните в процеса, каквато е прокуратурата да коментира актовете и да определя позиция и поведение на съда. Отделни адвокати са коментирали, но когато го прави институция, нещата излизат извън рамките на разделението на властите.”