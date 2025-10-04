IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивайло Дерменджиев: Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд

04.10.2025 | 21:25 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Казусът с изпълняващия функциите главен прокурор създава, за съжаление, недоверие между органите, свързани с правораздаването, коментира за БТА Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет.

„Сега Върховният касационен съд е влязъл в известен конфликт с прокуратурата, което създава недоверие между органите в съдебната система. Това не е добре, защото се отразява на правосъдието, коментира той. „Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд. Говори се за проблеми с върховенството на правото, но темата е голяма и тя подлежи на широко обществено обсъждане, според Дерменджиев. „Като председател на адвокатския съвет и като юрист, не съм съгласен едната от страните в процеса, каквато е прокуратурата да коментира актовете и да определя позиция и поведение на съда. Отделни адвокати са коментирали, но когато го прави институция, нещата излизат извън рамките на разделението на властите.”

Ивайло Дерменджиев ВКС прокуратура
