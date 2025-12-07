IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Облачно, но без валежи в планините: подходящи условия за зимен туризъм

През изминалото денонощие не е имало инциденти

07.12.2025 | 09:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прогнозата в планините е за облачно време без валежи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

Във високите части на планините има мъгла, температурите там са отрицателни - около 0 градуса, уточниха от ПСС. Планинските спасители предупредиха, че е възможно да има замръзнали участъци. Условията са подходящи за туризъм при зимни условия, като над 2000 м има сняг.

По данни на ПСС през изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

Свързани статии

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология днес ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС условия в планините сняг туризъм
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem