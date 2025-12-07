IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Занаятът носи радост, когато надмине очакванията

Много е важно долната страна на везбата да бъде чиста

07.12.2025 | 14:00 ч. 1

Виктор Дремсизов ни среща с майстора везбар Даниела Вълкова в рубриката "Професионалистите".

13-14-годишна тя е хванала за първи път иглата и конеца. Харесал ѝ кръстатият бод.

"Кандидатствах в училището за приложни изкуства. Изпитът беше с рисуване, но балът ми стигна за везба. Имаше кукли, сребро, бижутерия", сподели за началото на професионалния си път Даниела Вълкова в неделното издание на "България сутрин".

Много е важно долната страна на везбата да бъде чиста.

"Още в първи курс учителката по практика ни каза - когато започнете нещо, гледате как ще изглежда отдолу - както е отгоре, трябва да се стараете отдолу да бъде същото", каза майсторът везбар.

Един от предпочитаните мотиви от дамите, особено за сватбена рокля, е Богинята майка.

Чести са поръчките от състави за народни танци.

"Платът трябва да е хубав, защото тези дрехи се перат по-често, тъй като с тях се танцува. Дори и най-сложните мотиви трябва да бъдат изпълнени за не повече от месец", каза още Даниела Вълкова.

Свързани статии

Най-голямото удовлетворение за нея е реакцията на клиента, когато види готовата везба:

"Някои от тях казват - "надминахте нашите очаквания".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

занаят везба Богинята майка
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem