Занаятът носи радост, когато надмине очакванията

Виктор Дремсизов ни среща с майстора везбар Даниела Вълкова в рубриката "Професионалистите".
13-14-годишна тя е хванала за първи път иглата и конеца. Харесал ѝ кръстатият бод.
"Кандидатствах в училището за приложни изкуства. Изпитът беше с рисуване, но балът ми стигна за везба. Имаше кукли, сребро, бижутерия", сподели за началото на професионалния си път Даниела Вълкова в неделното издание на "България сутрин".
Много е важно долната страна на везбата да бъде чиста.
"Още в първи курс учителката по практика ни каза - когато започнете нещо, гледате как ще изглежда отдолу - както е отгоре, трябва да се стараете отдолу да бъде същото", каза майсторът везбар.
Един от предпочитаните мотиви от дамите, особено за сватбена рокля, е Богинята майка.
Чести са поръчките от състави за народни танци.
"Платът трябва да е хубав, защото тези дрехи се перат по-често, тъй като с тях се танцува. Дори и най-сложните мотиви трябва да бъдат изпълнени за не повече от месец", каза още Даниела Вълкова.
Най-голямото удовлетворение за нея е реакцията на клиента, когато види готовата везба:
"Някои от тях казват - "надминахте нашите очаквания".