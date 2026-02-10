Съюзът на съдиите: Време е да се определи друг изпълняващ длъжността главен прокурор

Изтеклите мандати в правосъдната система обсъдиха родни съдии и техни колеги от Испания и Румъния на дискусия в София. От Съюза на съдиите в България изразиха становището си по темата пред Bulgaria ON AIR.

Приетите преди повече от година изменения на Закона за съдебната власт изискват след изтичане на 6-месечния период от влизане в сила на тези промени Висшият съдебен съвет да определи друг изпълняващ длъжността главен прокурор, отбеляза съдията и председател на УС на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов.

"Бяха изтекли 6-те месеца, считано от влизане в сила на закона, в които г-н Сарафов изпълняваше тази длъжност. В последвалите месеци много различни съдебни състави на Върховния касационен съд, на апелативни съдилища в страната също считаха, че след 21 юли извършените от г-н Сарафов действия по внасяне на предложения до съдилища следва да бъдат оставени без разглеждане", заяви той.

По думите на съдия Атанасов проблемна ситуация се създава от това, че Висшият съдебен съвет продължава да не определя друг, който да изпълнява тази длъжност.

"Последиците са налице. Много дела, по които е допусната грешка, съдебна грешка, не могат да бъдат възобновени и разгледани отново, затова, че няма кой в съответствие със закона да направи съответните предложения", допълни той.

Атанасов посочи още, че и за Висшия съдебен съвет и за Инспектората към него също е налице такъв проблем.

"Мандатите на тези два органа изтекоха отдавна, това са установени в Конституцията по своята продължителност мандати. Поради бездействието на Народното събрание да избере членове на Инспекторат и съответно на парламентарна квота на ВСС, тези органи продължават да действат, въпреки че са с изтекли мандати", изтъкна юристът.

Съдията в Софийския районен съд Андрей Георгиев посочи, че е необходимо да има механизми,

по които орган с изтекъл мандат да не може да оказва голямо влияние върху конституционните основи на държавата за дълъг период от време.

"След изтичането на 6-месечния срок от неговото влизане в сила, и.д. главен прокурор беше прието от прокурорската колегия, без никакво изрично решение, само отразено на един в протокола им дебат от 9 юли 2025 г., че те няма да избират нов временно изпълняващ с мотиви, че законът се прилага от момента на влизането му в сила и не важи за заварения случай", обясни той.

В съпоставка – в Испания преди години заради изтекъл мандат на бивш съдебен съвет парламентът приема органичен закон, който регламентира какви правомощия може да изпълнява в условията на изтекъл мандат.