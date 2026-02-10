Слави Трифонов: ППДБ са като изплашен и паникьосан човек

Този потресаващ случай, условно наречен „Петрохан“, и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ППДБ. И те, ППДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия. Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов във Фейсбук.

„При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та. Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол. И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия. При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО.

Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като „държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията. Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение. Знаете ли, че само ден след като на 11 януари документите на това сдружение са внесени в агенцията, то скорострелно е регистрирано?