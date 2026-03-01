IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йордан Миленов: Сан Стефано е една мечта - мечтата на българския народ

Да пазим свободата - постигнатото с много кръв може да се повтори

01.03.2026

Сан Стефано е една мечта - мечтата на българския народ. Това заяви историкът Йордан Миленов - той бе гост на предаването "Операция История" в навечерието на Деня на Освобождението на България от османско иго, който честваме на 3 март.

"И Сан Стефано е точно една такава несбъдната мечта, която се получава като един национален въпрос, който по-късно ще опитваме да решим във войните. Човек не може да живее без мечти. В стремежа си да постигнем тази мечта, да, ние загубихме много войни, но пък доказахме на света, че ние умеем да воюваме и да отстояваме нашите цели и национални идеали", каза още историкът пред Bulgaria ON AIR.

"Да гледат на нещата от гледна точка на критиката. Имах един професор - Тодор Попнеделев, Бог да го прости, който на първата лекция ни каза: "Не ми вярвайте. Подлагайте на съмнение всичко, което ви казвам." Този човек точно на това ме е учил винаги. Сан Стефано е другият аспект, който преподавам на учениците - извън сухите факти на историята, извън прагматичното мислене - да имат мечти."

За 3 март Йордан Миленов пожела на българите:

"Никога да не забравяме да пазим тази свобода, защото това, което сме постигнали тогава с толкова кръв и жертви, може да се повтори. Така че да имаме винаги едно на ум и винаги да бъдем готови да отстояваме независимостта и свободата си." 

