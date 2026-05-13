Шампионите от Левски изпуснаха Лудогорец в Разград

Двата отбора завършиха наравно

13.05.2026 | 22:24 ч. Обновена: 13.05.2026 | 22:26 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Новият шампион Левски изпусна победата срещу детронирания Лудогорец в Разград. Двата отбора завършиха наравно 1:1 и по този начин разпределението на евроквотите ще бъде неясно до края на първенството.

На стадион "Хювефарма Арена" Левски откри резултата чрез резервата Хуан Переа. Той реализира в 67-ата минута с първия точен удар на сметката на "сините". Домакините обаче не се предадоха в преследването си на участие в Европа. В 81-ата минута Дерой Дуарте изравни.

Като цяло хората на Хьогмо отправиха повече удари и създадоха повече положения от съперника, но нямаше и помен от онази класа в играта на разградчани.

Така Лудогорец събра 64 точки на сметката си излезе на 2-ото място. Разградчани са само с точка повече от ЦСКА и ЦСКА 1948 в битката за Европа. Новият шампион Левски е със 77 пункта.

