ДСБ избира днес нов председател днес, кой ще наследи Атанас Атанасов?

"Демократи за силна България" (ДСБ) ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат. Това ще стане по време на национално събрание, което ще започне днес от 11:00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата.

Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб 'Диалог" и сред основателите на партията. Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.

Във визията си за развитие на ДСБ Радан Кънев посочва задачите пред партията, които следват от новите реалности. Те са прости и ясни, но изискват амбициозна визия и за партията, и за държавата и обществото: пресрещане на рисковете, произтичащи от едноличното популистко управление на Румен Радев, активно участие в консолидацията на демократичната опозиция в периода 2026-2030 г. и представяне на смела дясна алтернатива пред българското общество, основана на нов национален консенсус с хоризонт „България 2050“, заявява той.

Подготовката за местните избори през 2027 г. е основен организационен и политически приоритет от програмата на Йордан Иванов за развитие на ДСБ, публикувана на сайта на партията. Концепцията му, озаглавена „ДСБ – Етап 4“, включва програма за изграждането на по-силни местни организации, по-активно участие на членовете в партийния живот, създаване на ново поколение политически лидери и по-силно политическо присъствие на ДСБ в обществения дебат и в рамките на „Демократична България“.

Целта ми е високо качество на всичко, което правим в ДСБ, заявява Васко Василев в своята визия за развитие на партията, публикувана на сайта на формацията. Той е участвал в създаването на гражданско сдружение „Диалог“, от което потегля партия ДСБ. „ДСБ е най-близо до Консерваторите в Англия. Неприкосновена частна собственост и свободна пазарна икономика. Християнската ценностна система. И здрав разум при харчовете от хазната. Както правят добрите стопани. Тези неща поставяме в центъра на работата в ДСБ“, посочва Василев.