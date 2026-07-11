Президентът на Украйна Владимир Зеленски обеща да хвърли светлина върху мътния случай с бомбения атентат в Монако, извършен от украинска гражданка, която по-късно беше убита близо до Киев, според твърденията – от мъже, свързани с украинските разузнавателни и служби за сигурност, пише The Times.

Владислав Реут, действащ офицер от украинската военна разузнавателна служба, се яви в съда в четвъртък, след като призна убийството на Анастасия Березовска, която е обвинена от Интерпол в детонирането на бомба, ранила миналия месец Вадим Ермолаев – украински мултимилионер, срещу когото Киев е наложил санкции, както и партньорката му и техния тийнейджърски син.

Зеленски обещава отговори, след като агент призна убийството на Анастасия. Първоначално той призна, че я е застрелял, но в съда оттегли признанията си и обвини съподсъдимия си Виталий Жикович, който доскоро е работил за украинската служба за сигурност СБУ. Двамата мъже бяха арестувани, след като полицията установи, че са извършвали плащания към нейните криптовалутни и банкови сметки.

Според вестник "Фигаро", следователи във Франция смятат, че СБУ стои зад бомбения атентат в Монако.

Експлозията е станала само дни преди германските прокурори да обвинят "държавните власти в Украйна", че са наредили на офицер от украинската армия да взриви газопроводите "Северен поток", свързващи Русия с Европа през 2022 г.

Смята се, че дългогодишната партньорка на Ермолаев, Анна Насобина, е загубила и двата крака при експлозията в Монако. 13-годишният син на двойката е получил леки наранявания, а състоянието на Ермолаев вече не е критично.

Березовска е избегнала мащабно полицейско издирване и се е завърнала в Украйна, след като е пътувала през няколко европейски страни. Украинската държавна гранична служба заяви, че тя е успяла законно да влезе отново в страната на 1 юли, тъй като френските власти все още не са издали заповед за ареста ѝ.

Киев наложи санкции на Ермолаев през 2023 г. заради това, което украинските служби за сигурност определиха като неговия алкохолен бизнес в Крим, черноморския полуостров, окупиран от руските сили. Въпреки че беше критикуван в Украйна за разкошен начин на живот в Монако, докато страната беше във война, той осъди руската инвазия. Той също така каза пред Forbes, че е предал украинския си паспорт през 2017 г. и е приел кипърско гражданство.