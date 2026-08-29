Пожарът в "Аполон" в Созопол: Първата пожарна е тръгнала само минута след сигнала

Първият противопожарен автомобил е тръгнал към пожара в ресторант "Аполон" в Созопол само минута след подаването на сигнала, съобщиха от полицията във връзка с появили се твърдения за забавяне на пожарните екипи.

Сигналът за пожара на ул. "Черно море" 1 е получен в 05:04 ч., а в 05:05 ч. към мястото са се отправили три пожарни автомобила – един от УПБЗН-Созопол и два стандартни автомобила от Бургас.

От полицията казаха още, че автомобилът от Созопол е с малки габарити, съобразени с тесните улици в града, и е подал 10 тона вода. Въпреки размерите си обаче той трудно е достигнал до горящия обект заради множество паркирани автомобили на летовници по ул. "Черно море". Служители на Районното управление в Созопол са се намесили и са освободили пътя.

Първата линия за гасене е разпъната в 05:14 ч.

Двата противопожарни автомобила от Бургас са пристигнали около 05:30 ч., а десет минути по-късно – в 05:40 ч., в гасенето се е включил и втори автомобил от УПБЗН-Созопол с извънредно извикан екип.

Поривистият вятър и дървените конструкции и обшивки на засегнатите обекти са затруднили работата на пожарникарите.

Пожарът е локализиран в 06:21 ч., а окончателно е загасен в 09:30 ч. Според полицията гасителните действия са приключили успешно.

Огънят обхвана ресторант "Аполон" и съседната фасада на базата на Българския червен кръст (БЧК). При инцидента ресторантът е изгорял напълно. По първоначални данни пожарът е тръгнал от неизправен хладилник.