Очевидци на пожара в Созопол: Чуха се гърмежи, имаше задимяване

Пожарът в ресторант в Созопол, който пламна заради неизправен хладилник рано тази сутрин, е опустошил изцяло заведението. Над 25 туристи бяха евакуирани като превантивна мярка.

Вятърът разнася пламъците и до близките хотели, почивни бази и жилищни сгради.

Михаела е свидетел на огнения ад. Пред Bulgaria ON AIR разказва, че първоначално си е помислила, че става дума за буря, чувало се суматоха.

“Чуваше се как падат неща, чинии. Страшен шум. Не станах да видя, защото това нещо продължи. Ставаше все по-шумно. Погледнах през щората и видях, че гори. Пламъците над сградата се вдигаха. Събудих майка ми, казах й, че има пожар", добавя Михаела.

"Просто се виждаше над хотела, че отпред всичко гори и че всичките искри отиваха в съседния хотел. Беше страшно", допълни тя.

Друг очевидец разказва, че е чул и гърмежи, навсякъде е било задимено.

Пожарът обхваща и хотелът над заведението. Бързата реакция по извеждането на нощуващите в него спасява животите на летовниците.

"Към 5:23 шефът Георги Кацарски ме събуди. Ние спим по стаи между двата хотела. Видях само, че всичко гори. Всички хора бяха евакуирани, бяха навън. Пожарникарите влязоха и установиха, че вътре няма хора", заяви служител.

Евакуираните са в паника

Сред евакуираните са и участниците във фестивала на изкуствата "Аполония".

"Паника. Мен ме събудиха с думкане по вратата, отворих очи и видях пламъци пред терасата. Панически, всички излязохме навън. Много силно се разгоря пламъкът. Слава Богу, няма жертви. Какво е останало не знаем, стоим и чакаме да ни пуснат, но казаха, че няма да стане скоро. След като избягахме, огънят лумна и запали парапетите пред терасите, а огънят после е слязъл нататък", коментира актьорът Рашко Младенов.

Пожарогасителните действия се осъществяват от три пожарни екипа - един от Созопол и два от Бургас.

"Пожарната дойде. Лошото е, че тя няма достъп. От тази страна, от която може да влезе. Има един голям тунел, бетонен, през който пожарна кола не може да влезе. Дойдоха три коли, започнаха една през друга да си подават вода, но беше много голям пожарът. Аз имам довечера представление, а зъбите ми, ченето ми остана вътре", допълни актьорът.

Дейностите на място се подпомагат и от доброволци на община Созопол.

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