Измама във Facebook: Фалшив профил на зам.-кмета Георги Клисурски рекламира "крипто бонус"

Столичната община предупреждава за фалшива фейсбук страница, която се представя за официален профил на заместник-кмета по финанси Георги Клисурски и използва неговото име и снимка за разпространение на подвеждащо съдържание, свързано с криптовалути, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Официалният фейсбук профил на Георги Клисурски е:

https://www.facebook.com/georgi.klissurski

Фалшивата страница няма нищо общо с Клисурски, а публикациите в нея не са направени или одобрени от него, посочват от Столичната община.

"Фалшива страница с моята профилна снимка и име разпространява фалшиви новини за някакъв крипто бонус. Докладвал съм я на Meta и очаквам в най-скоро време да бъде премахната", посочва Клисурски, цитиран в прессъобщението.

Той призовава гражданите да не се доверяват на публикации от фалшивата страница, да не отварят съмнителни връзки и да не предоставят лични или финансови данни. По думите му, страницата се управлява автоматизирано и публикува едно и също подвеждащо съобщение, представяйки го като споделено съдържание от реални фейсбук профили.

Случаят вече е докладван на Meta с искане фалшивата страница да бъде премахната, казаха още от Общината.