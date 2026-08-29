BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 52

Измама във Facebook: Фалшив профил на зам.-кмета Георги Клисурски рекламира "крипто бонус"

Фалшивата страница няма нищо общо с Клисурски

29.08.2026 | 16:44 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Столичната община предупреждава за фалшива фейсбук страница, която се представя за официален профил на заместник-кмета по финанси Георги Клисурски и използва неговото име и снимка за разпространение на подвеждащо съдържание, свързано с криптовалути, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Официалният фейсбук профил на Георги Клисурски е:

https://www.facebook.com/georgi.klissurski 

Фалшивата страница няма нищо общо с Клисурски, а публикациите в нея не са направени или одобрени от него, посочват от Столичната община.

"Фалшива страница с моята профилна снимка и име разпространява фалшиви новини за някакъв крипто бонус. Докладвал съм я на Meta и очаквам в най-скоро време да бъде премахната", посочва Клисурски, цитиран в прессъобщението.

Той призовава гражданите да не се доверяват на публикации от фалшивата страница, да не отварят съмнителни връзки и да не предоставят лични или финансови данни. По думите му, страницата се управлява автоматизирано и публикува едно и също подвеждащо съобщение, представяйки го като споделено съдържание от реални фейсбук профили.

Свързани статии

Случаят вече е докладван на Meta с искане фалшивата страница да бъде премахната, казаха още от Общината.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Георги Клисурски измама Столична община
Новини
Виж всички новини
София
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem