Илияна Йотова откри "Богородична стъпка": „Фолклорът ни дава сила и самочувствие, че сме българи

С тържествена церемония днес в Старозагорските бани бе открит Двадесетият национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка 2026“. Юбилейното издание на едно от утвърдените фолклорни събития в страната събра хиляди участници, гости и почитатели на българските традиции и културното наследство.

Официалната програма започна с музикално встъпление – изпълнение на „Ясен месец“ от Представителния народен хор „Одринска епопея“ при Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора и „Бърза орото водеше“ на Детско-юношеския народен хор „Жарава“ при Народно читалище „Родина-1860“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров приветства участниците и гостите и подчерта значението на събора за съхраняването и популяризирането на българския фолклор, традиции и културно наследство.

"Българските традиции, дух и култура са по-живи от всякога благодарение на всички Вас", заяви кметът Живко Тодоров.

Той се обърна и към президента на Република България Илияна Йотова с благодарност за присъствието ѝ на юбилейното издание като първият президент, посетил събитието:

"Вашето уважение днес е огромен жест към всички тези хора на празника и доказва, че Вие тачите и пазите българските традиции."

Специално приветствие към участниците и гостите отправи президентът на Република България Илияна Йотова.

"През 2026 година отбелязваме още годишнини, освен двадесетия юбилей на този празник. Тази година с почит честваме 170 години от началото на общонародното читалищно дело в родината ни и 130 години организирано тракийско движение в България."

Президентът подчерта ролята на читалищното и тракийското движение за съхраняването на българската памет и идентичност и изрази благодарност към хората, които продължават да пазят това наследство.

"Фолклорът е това, което ни дава сила да се справим с предизвикателствата и ни дава самочувствието, че сме българи. В днешния ден най-важното е, че сме заедно. За мен е чест да бъда патрон на тази голяма годишнина. Зная поверието, което гласи, че на природния феномен "Богородична стъпка" се сбъдват желания. Днес аз имам едно желание, което изричам на глас – нека продължим да бъдем заедно. Нека пазим енергията, която ни е съхранила цели 13 века. На добър час!"

В словото си президентът изрази увереността си:

"Сигурна съм, че градът на европейската култура през 2032 г. ще се казва Стара Загора именно заради Вашето безкрайно родолюбие."

Приветствие към гостите и участниците в събитието отправи и председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов.

Юбилейното издание на събитието стартира официално с пожелания за успех от кмета на Старозагорските бани Станчо Станев.

Празнично водоосвещение за благословение на събитието бе отслужено от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан

в съслужение със свещеници от Стара Загора. С водосвета бе отправена молитва за здраве, благополучие и успех на всички участници и гости на събора.

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан поднесе специален подарък на кмета Живко Тодоров – Архиерейско благословение с пожелание за успех в инициативата "Стара Загора – Европейска столица на културата 2032".

Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Общинския съвет – Стара Загора Ивета Лазарова, омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-областният управител на област Стара Загора Зоя Колева, бригаден генерал Мирослав Костадинов – командир на Втора тунджанска механизирана бригада, заместник-кметът с ресор "Култура и туризъм" Милена Желева, заместник-кметът Радостин Танев – "Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход", общинският съветник Емил Христов, председателят на Тракийско дружество "Одринска епопея" Цанко Атанасов, представители на местната власт, Христо Христов – представител на делегацията от град Одрин, Република Турция, и Татяна Кайряк – представител на делегацията от град Тараклия, Република Молдова, заедно с още много общински съветници, гости от различни населени места на страната.

В рамките на откриването бе реализиран и специален природозащитен акцент. Между двете сцени бяха освободени излекувани птици, подготвени за връщане в природата от специалистите на "Зелени Балкани".

През двата дни на събора, (29 и 30 август 2026 г.), на двете открити сцени участниците ще представят богатството на българската народна музика, песен, танц, обичаи и традиционни носии. "Богородична стъпка" отново ще даде възможност на поколения изпълнители – от най-малките до най-възрастните – да покажат живата сила на българската традиция и да предадат нейния дух на следващите поколения.

Двадесетото издание на събора е важен акцент в културния календар на Стара Загора и част от усилията на града да утвърди своята кандидатура за Европейска столица на културата 2032.