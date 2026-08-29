Трагедия край Ахтопол: Двама молдовски младежи се удавиха на неохраняем плаж

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, предава БНТ.

До тежкия инцидент в Ахтопол се е стигнало, след като четирима младежи, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Те са на възраст 20-25 години. Трима от тях влизат в бурното море.

Едното момче е успяло да се добере до брега, но морето е повлякло останалите двама младежи. Тялото на момичето е било извадено от спасители.

След мащабна издирвателна акция, продължила през целия следобед, е открито и тялото на втория загинал – момчето, което също е било извадено на брега.