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Трагедия край Ахтопол: Двама молдовски младежи се удавиха на неохраняем плаж

Едното момче е успяло да се добере до брега

29.08.2026 | 17:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, предава БНТ.

До тежкия инцидент в Ахтопол се е стигнало, след като четирима младежи, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Те са на възраст 20-25 години. Трима от тях влизат в бурното море.

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Едното момче е успяло да се добере до брега, но морето е повлякло останалите двама младежи. Тялото на момичето е било извадено от спасители.

След мащабна издирвателна акция, продължила през целия следобед, е открито и тялото на втория загинал – момчето, което също е било извадено на брега.

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Тагове:

неохраняем плаж Ахтопол Молдова
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