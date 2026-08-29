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АТВ се преобърна край Смолян и затисна 33-годишна жена

Шофиралата АТВ-то е транспортирана към болница

29.08.2026 | 19:29 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена на 33 години е била затисната от АТВ в местност край Смолян, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Смолян. Инцидентът е станал днес следобед на горски път край Станевска махала.

Сигнал за инцидента е подаден от пътничка, возила се на преобърналото се АТВ. Возилото е отстранено от екип на пожарната. АТВ-то е регистрирано, уточниха от полицията.

Шофиралата АТВ-то е транспортирана към болница. Първите ѝ оплаквания са от болки в крака.

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Жената е в добро състояние, няма видими сериозни травми, само охлузвания, движи свободно и крака, в който има болки, съобщиха от Спешното приемно отделение в Смолян. На пациентката се извършват изследвания и образна диагностика.

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