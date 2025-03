Зеленски: Русия протака работата по предложението за прекратяване на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че протака работата по мирното споразумение, предаде ДПА.

"За съжаление, светът не е чул съществен отговор от страна на Русия на предложението [за прекратяване на огъня] в продължение на един ден“, написа украинският лидер в социалните мрежи.

По-рано той заяви, че е бил информиран "подробно" от завърналата се украинска преговорна делегация за обсъжданията с представители на САЩ в Саудитска Арабия. "И това още веднъж потвърждава, че именно Русия се стреми да продължи войната и се опитва да забави максимално идването на мира", каза той.

Зеленски изрази надежда, че натискът от страна на САЩ ще бъде достатъчен, за да накара Русия да прекрати войната.

По време на преговорите с американска делегация в саудитския пристанищен град Джеда Киев се съгласи на 30-дневно прекратяване на огъня.

The Ukrainian delegation provided me with a detailed report on its meeting with US representatives in Saudi Arabia, including the progress of negotiations and key aspects.

It is good that the conversation was entirely constructive. Ukraine is committed to moving quickly toward… pic.twitter.com/5chfbyUvjB