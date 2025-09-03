IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким към Путин: Наш братски дълг е да помогнем на Русия

Руският президент изрази щастието си от срещата с Ким

03.09.2025 | 18:08 ч. Обновена: 03.09.2025 | 18:55 ч. 20
Руският президент Владимир Путин изрази щастието си от срещата си със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Пекин в сряда, съобщава ТАСС.

“Много съм щастлив да проведа отделна среща с вас в кулоарите на днешните събития“, каза Путин по време на двустранните си разговори с Ким в Китай.

“И съм щастлив, че имам възможността да обсъдим двустранните ни отношения във всички области, наред с други теми“, уточни Путин.

В началото на срещата Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма" - Путин имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.

"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.

"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", бяха думите на Путин към Ким.

“Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА.

“Фактът, че Вие, другарю Путин, няколко пъти, и на това място, високо оценихте подвига на нашите войници - за това изказвам специалната си благодарност към Вас“, каза Ким Чен Ун в отговор на думите на руския президент.

“Пхенян и Москва трябва да положат усилия, за да гарантират, че нивото на двустранните отношения отговаря на изискванията на времето. Мисля, че трябва да направим големи крачки, за да се уверим, че всичко това отговаря на изискванията на времето и помага за подобряване на благосъстоянието на нашите народи“, допълни Ким. 

“Ако има нещо, което можем да направим, за да помогнем на Русия, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг и ще направим всичко, за да помогнем на Русия”, каза още севернокорейският лидер.

