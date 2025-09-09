Поне 21 души, чакащи на опашка за пенсии, са били убити при руски удар в Украйна

Най-малко 21 души са убити при руски въздушен удар срещу село в Източна Украйна, съобщават местни украински власти.

Жертвите са обикновени хора, получаващи пенсиите си в донецкото селище Ярова, заяви президентът Володимир Зеленски. Регионалният лидер на Донецк Вадим Филашкин заяви, че на мястото на инцидента са били екипи за спешна помощ и че са ранени толкова хора, колкото са и убити.

Ярова се намира северно от Славянск, един от големите градове в региона, и недалеч от фронтовата линия, докато руските сили бавно напредват на изток.

Ако се потвърди, броят на жертвите ще бъде сред най-тежките атаки срещу украински цивилни през последните седмици, 42 месеца след началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

Регионалният лидер на Донецк сподели изображение на последиците от атаката, части от което са твърде графични, за да бъдат показани.

Най-малко 23 души бяха убити при нощни въздушни удари срещу столицата на Украйна Киев в края на август.

През уикенда Русия започна най-голямата си въздушна атака от войната срещу Киев досега, удряйки главната правителствена сграда в столицата. Според Зеленски това е „безмилостна“ атака, целяща удължаване на войната.

Публикувайки графични кадри от атаката срещу Ярова онлайн, Зеленски каза, че „няма думи“, с които да опише последните руски удари. Нямаше незабавен отговор от руските военни.

Вадим Филашкин каза, че атаката е извършена във вторник в 12:30 местно време, докато са се раздавали пенсии. Той публикува снимка от мястото на инцидента, която изглежда показва силно повредено украинско пощенско превозно средство от типа, използвано за разпределяне на пенсии.

Ярова се намира на ключова железопътна линия в Донецк, между Лиман и Изюм. Освен това е само на около 6 км от следващото село Новоселивка, където руските сили се приближават в покрайнините.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че още трима души са загинали при по-ранен руски обстрел на селища в Донецк.

„Светът не трябва да мълчи“, каза Зеленски, призовавайки за реакция както от САЩ, така и от Европа и от групата на страните от Г-20.