Зеленски поискал от Тръмп оръжия с голям обсег

Украинският президент помолил те да бъдат доставени, ако Русия продължи да отхвърля примирие

11.09.2025 | 17:30 ч. Обновена: 11.09.2025 | 18:22 ч. 26
Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди страната му с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си с Украйна, предаде Ройтерс.

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха селището Сосновка в  Днепропетровска област, съобщи министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка  в Днепропетровска област“, гласи изявление на руското военно ведомство, пише БТА. 

Зеленски Тръмп оръжия примирие
Войната в Украйна
