ЕК осигурява 40 млн. евро хуманитарна помощ за предстоящата зима в Украйна

Отпуснатите средства ще бъдат насочени към възрастни, деца и хора с увреждания

12.09.2025 | 14:16 ч. Обновена: 12.09.2025 | 15:27 ч.
40 милиона евро хуманитарна помощ за украинските граждани за подготовка за предстоящата зима осигурява Европейската комисия.

В съобщението се казва още, че партньорите на ЕС в областта на хуманитарната помощ ще предоставят материали за подслон, ще поправят повредени домове и центрове за разселени хора, ще подобрят достъпа до вода, канализация и отопление. Финансирането ще включва парична помощ, твърди горива, отоплителни уреди и изолация, възможности за аварийно отопление. Средствата ще бъдат насочвани с предимство към възрастните хора, децата, хората с увреждания и разселените семейства в общежития.

ЕС е насочил над 156 хиляди тона хуманитарни доставки за Украйна. В отговор на разрушаването от Русия на украинска енергийната инфраструктура са предоставени 9342 генератора за ток, 6917 трансформатора и милиони енергоспестяващи светодиодни крушки. 

Над четири милиарда евро хуманитарна помощ е осигурена за Украйна и съседните държави. ЕС участва в усилията по медицинската евакуация за лечение на над 4500 пациенти от Украйна в болници в 22 европейски държави, отбелязва комисията. / БТА

