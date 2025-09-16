IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Задържаха младеж, пребил 23-годишен мъж в Русе

Нападателят е тръгнал с влак към София, арестуван е край град Две могили

16.09.2025 | 16:20 ч. Обновена: 16.09.2025 | 17:21 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Полицията изяснява случай на побой и причинена телесна повреда на 23-годишен мъж в Русе. За престъплението е арестуван 18-годишен, съобщиха от Областната дирекция на полицията в крайдунавския град. 

Сигнал за инцидента е подаден около 23:00 часа в понеделник вечер. По първоначална информация в района на Товарна гара в Русе 18-годишен се е сбил с 23-годишен мъж, с когото се познавали, при което вторият е получил нараняване.

Пострадалият е откаран по спешност в Университетската болница "Канев" в града, където е настанен за лечение.

След инцидента заподозреният в извършване на престъплението е арестуван край град Две могили във влака, пътуващ за София. 

Разследването по случая продължава под надзора на Русенска районна прокуратура. Осемнайсетгодишният е арестуван за срок от 24 часа, като предстои задържането му да бъде удължено с до 72 часа с постановление на прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

побой Русе Две могили полиция ОДМВР-Русе
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem