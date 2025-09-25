Във временно окупираните Донецка и Луганска области, Руското военно-историческо дружество (РВИО) представи нови „учебници по история на Донбас и Новорусия“ за ученици от 5 до 7 клас. Изданията са подготвени под ръководството на помощника на Кремъл Владимир Медински, съобщи украинският Център за противодействие на дезинформацията (ЦПД).

ЦПД описва книгите като „регионален компонент“ от единната линия учебници по история на Русия и казва, че те представят наратив за „древна връзка“ на окупираните територии с Русия, като същевременно изобразяват Украйна като „враг“.

В собствен доклад на RVIO за представянето в Донецк от 24 септември се посочва, че заместник-председателят Николай Овсиенко „е представил копия от учебника по история на Донбас и Новорусия за 5-7 клас“, добавяйки, че томовете „допълват единната линия от учебници по история, редактирани от Владимир Медински и академик Анатолий Торкунов“.

CCD предупреди, че материалите са предназначени да формират нагласи чрез образованието, наричайки книгите „един от ключовите инструменти за идеологическа индоктринация на децата“ и „опит за отделяне на по-младото поколение от украинската държава и култура, заличаване на украинската идентичност и замяната ѝ с руска“.

По-рано беше съобщено, че Русия е представила тритомен учебник „Военна история на Русия“ за ученици на 15 и повече години, редактиран от Владимир Медински и формулиран така, че да оправдае войната срещу Украйна.