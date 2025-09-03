Отечество, руски патриотизъм... Пропагандата влезе и в детските градини

В предучилищните заведения в почти 20 региона на Русия, както и в анексираните от Русия части на Донецка, Запорожка и Луганска области на Украйна, на 1 септември официално стартира пропагандният курс „Разговори за важното“. Администрациите на детските градини вече са получили учебник за тези извънкласни дейности, пише „Агенция“.

Изданието обърна внимание на репортажите от първите класове в детските градини в Ивановска и Челябинска области и откри, че е фотографирано помагалото „Разговори за важното за деца в предучилищна възраст“ от издателство АСТ. „Агенцията“ го проучи.

Учебникът е издаден през 2025 г. в тираж от три хиляди екземпляра като част от поредицата „Моята история“ за начални училища. Книгата има маркировка, че „помощникът е съобразен с федералната образователна програма за предучилищно образование“. Подзаглавието на учебника гласи: „Светът, в който живеем“ - а корицата е илюстрирана с надписи: „Куклен театър „Образцов“, „Семейният ден“, „За какво ще ви разкаже Кремъл?“. Общо учебникът, съдейки по дизайна, повдига „30 важни теми“.

Автори на учебника са член-кореспондентът на Руската академия на науките, доктор на педагогическите науки Наталия Виноградова и кандидатът на педагогическите науки Ирина Хомякова. И двете работят в Центъра за начално общо образование към Института за стратегия за развитие на образованието към Руската академия на образованието. Този институт разработва методически ръководства за образователни институции, сред разработките му са препоръки за училищния курс „Разговори за важното“ за училищата, отбелязва „Агенция“.

Главният герой на помагалото е мечето Умка, което запознава децата със света около тях. Учебникът започва с темата „Русия е моята Родина“, в която авторите сравняват размера на Русия с размера на западните страни, включително Франция, Германия и Великобритания.

Около 8% от книгата е посветена на военната тема и Деня на победата. Това е междусекторна тема на помагалото, отбелязва „Агенция“. Така в раздела за семейството четири страници са посветени на темата за защитата на Родината. Там от преподавателите се иска да обяснят на децата, че „Най-важното в живота е да служиш на Отечеството“. Освен всичко друго, на децата се разказва за видове бронирани машини и парк „Патриот“.

Една от последните теми е посветена директно на Деня на победата. Авторите отделят шест страници, за да разкажат на деца в предучилищна възраст за парада, лентата „Свети Георги“, вечния огън и кампанията „Безсмъртен полк“.

Идеята за провеждане на „Разговори за важното“ в детските градини принадлежи на руския президент Владимир Путин. Скоро след като той говори за това през есента на 2024 г., десетки руски детски градини съобщиха за провеждане на „Разговори за важното“ за своите ученици.

От септември 2025 г. беше решено да се провеждат „Разговори“ в предучилищни заведения в редица региони на Русия и в анексираните територии на Украйна като част от официалната програма. Както съобщава Министерството на образованието, засега проектът за деца от три до седем години ще работи в пилотен режим. Въз основа на резултатите от него, в края на годината руските власти ще решат дали да въведат подобни класове във всички държавни детски градини в страната.

Пропагандните „Разговори за важното“ се провеждат в руските училища от 2022 г. Занятието се провежда веднъж седмично преди първия урок. В насоките, публикувани от Министерството на образованието, се посочва, че на учениците ще се разказва, наред с други неща, за любовта към родината, а от пети клас - за „специалната военна операция“ (СВО).