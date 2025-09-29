Володимир Зеленски призова за затваряне на Балтийско море за Русия

Русия използва своите петролни танкери за изстрелване на дронове във въздушното пространство на НАТО и в резултат на това трябва да ѝ бъде отказан достъп до Балтийско море, заяви президентът Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност.

Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение между Русия и НАТО, включително засилената руска намеса във въздушното пространство на държавите-членки на алианса.

"Има все повече доказателства, че Русия може да е използвала танкери в Балтийско море за изстрелване на дронове – същите, които причиниха големи смущения в Северна Европа“, каза Зеленски и добави, че ако руски танкер се използва за изстрелване на дронове, то той няма място в Балтийско море.

"Това е де факто военна дейност на Русия срещу европейски страни, така че Европа има право да затваря проливи и морски пътища, за да се защити“, добави Зеленски, цитиран от Куiv independent.

В началото на септември руски дронове бяха свалени над Полша. Същата седмица дронове навлязоха и в румънското въздушно пространство, въпреки че Букурещ реши да не ги прехваща.

Само дни по-късно три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство, престоявайки 12 минути, преди да бъдат прехванати от самолети на НАТО.

"Всичко това са рискове. Това определено е нарушение на въздушното пространство, на границите и на международното право. Това трябва да се сблъска с реакция, не от гледна точка на това коя държава е атакувана, а от гледна точка на това, че Европа е подложена на теоретични агресивни руски действия", добави Зеленски.

Президентът на Украйна подчерта, че отговорът на действията на Русия от страна на съюзниците трябва да бъде единен, включително Европа и САЩ.

"Трябва да погледнем не само европейските страни, трябва да погледнем и страните, които бяха в СССР, страните, където Русия губи влиянието си“, добави Зеленски.

В този контекст Зеленски посочи и Молдова, където на 28 септември проевропейската Партия на действието и солидарността (ПАС) на президента Мая Санду спечели парламентарните избори въпреки опасенията, че проруските сили биха могли да наложат позиции.

"Мая Санду се справи много добре, защото имаше много рискове и вероятно някои рискове остават, остават, но е добре, че населението показа накъде иска да отиде и какво бъдеще предвижда за себе си“, каза Зеленски.