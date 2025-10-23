IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна порази военен завод в Урал на 2000 км от границата

Най-малко 9 души са загинали при взрива

23.10.2025 | 07:19 ч. 0
Най-малко девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руския град Копейск в района на планината Урал, предаде ТАСС, като се позова на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер.

Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но засега информацията не може да бъде потвърдена.

В поста си в Телеграм Текслер не уточни за какъв завод става дума. По данни на местни медии там се произвеждат боеприпаси за руската армия.

Копейск е на около 2000 км от Украйна и се намира близо до границата на Русия с Казахстан.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев все повече започна да използва дронове, за да нанася удари по заводи и енегийни съоръжения в съседната страна, отбелязва ДПА.

Украинското разузнаване, от своя страна, извършва саботажни акции в руските оръжейни предприятия. /БТА

 

