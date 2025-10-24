Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са способни да носят ядрено оръжие, извършиха рутинен патрулен полет над неутралните води над Японско море, съобщи агенция РИА Новости, позовавайки се на Mинистерството на отбраната.

"Стратегическите бомбардировачи Ту-95МС изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета беше повече от 11 часа“, заявиха от ведомството.

Бомбардировачите са били придружавани от самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия, допълва ТАСС.

Изтребители от чужди държави ескортираха бомбардировачите на различни етапи от мисията, отбеляза министерството.

Япония съобщи, че е вдигнала изтребители, които да наблюдават руските военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано днес близо до японското въздушно пространство, предаде Ройтерс,

Това стана часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.

Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство", съобщи БТА.

Японското Министерство на отбраната публикува карта, на която се вижда маршрутът на руските самолети над Японско море. То съобщи, че двата бомбардировача "Ту-95" са летели заедно два изтребителя "Су-35" и първоначално са се отправили към японския остров Садо, след което са се насочили на север.

"Русия извършва всеки ден военни операции около страната ни, докато в същото време напада Украйна - това е реалността", написа японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми в публикация в "Екс".

В същото време Такаичи изтъкна в същата социална платформа "специалното глобално партньорство" с Украйна и похвали президента Володимир Зеленски и украинския народ за куража им "да се изправят срещу агресията всеки ден".

Европейски страни обвиниха Русия през последните седмици за това, че многократно е нарушила въздушното им пространство с дронове и изтребители. Последният такъв случай бе вчера, когато Литва заяви, че руски изтребители са навлезли за кратко във въздушното ѝ пространство. Москва отрече нейни самолети, които са имали учения наблизо, да са нахлували в литовското въздушно пространство.