В Русия вече ще връчват повиквателни по всяко време на годината

Руските законодатели одобриха днес законопроект, който предвижда призоваването на военна служба да е целогодишно, а не само през пролетта и есента, предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че властите се стремят да попълнят редиците на фона на продължаващите вече повече от четири години боеве в Украйна.

Законодателството, което бе одобрено днес от Държавната дума (долната камара на руския парламент) на третото, окончателно четене, превръща призоваването на военна служба в целогодишен процес.

След като законопроектът бъде одобрен и от Съвета на Федерацията (горната камара на руския парламент) и подписан от президента Владимир Путин, той ще позволи на службите за набиране на войници да призовават новобранците за медицински прегледи и други процедури по всяко време на годината, пише БТА.

Според авторите на законопроекта мярката има за цел да облекчи натиска върху наборните служби и да рационализира тяхната дейност, която включва процеса по извършване на медицински прегледи и разпределяне на новобранците в различни военни подразделения.

Въпреки че законопроектът ще превърне призоваването на войниците в процес, който ще се извършва през цялата година, той предвижда новобранците да се явяват на военна служба само в рамките на няколко месеца през от пролетта и лятото - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември, както беше и досега.

Понастоящем всички мъже на възраст между 18 и 30 години са задължени да служат в армията в продължение на една година, въпреки че много от тях избягват наборната служба, като се възползват от отлагането, на което имат право студенти и хора с хронични заболявания например, отбелязва АП.