Южнокорейско разузнаване: Ще има среща на върха САЩ-Северна Корея през март 2026 г.

Южнокорейското разузнаване твърди, че има голяма вероятност Северна Корея и САЩ да организират среща на върха след съвместните американско-южнокорейски военни учения през март догодина, предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Според южнокорейското разузнаване лидерът на Севера Ким Чен-ун е бил готов да участва в диалог със САЩ и ще установи контакт със САЩ в бъдеще, когато назреят подходящите условия за това“, заяви пред репортери депутатът И Сон-куон след парламентарен контрол, по време на който бе изслушана разузнавателната агенция.

Ким по-рано заяви, че е готов да разговаря със САЩ, ако Вашингтон се откаже от искането си за ядрено разоръжаване на Пхенян, но не отговори публично на предложението за разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше в Южна Корея миналата седмица.