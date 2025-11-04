IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Южнокорейско разузнаване: Ще има среща на върха САЩ-Северна Корея през март 2026 г.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е готов на среща с Доналд Тръмп

04.11.2025 | 19:22 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Южнокорейското разузнаване твърди, че има голяма вероятност Северна Корея и САЩ да организират среща на върха след съвместните американско-южнокорейски военни учения през март догодина, предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Според южнокорейското разузнаване лидерът на Севера Ким Чен-ун е бил готов да участва в диалог със САЩ и ще установи контакт със САЩ в бъдеще, когато назреят подходящите условия за това“, заяви пред репортери депутатът И Сон-куон след парламентарен контрол, по време на който бе изслушана разузнавателната агенция.

Свързани статии

Ким по-рано заяви, че е готов да разговаря със САЩ, ако Вашингтон се откаже от искането си за ядрено разоръжаване на Пхенян, но не отговори публично на предложението за разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше в Южна Корея миналата седмица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

северна корея САЩ среща на върха Ким Чен ун Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem