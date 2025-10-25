Новите руски далекобойни бомби целят да тероризират цивилни, не да печелят битки

Русия започна да използва далекобойни планиращи бомби, известни като КАB, за да поразява жилищни райони дълбоко зад фронтовата линия.

През последната седмица Москва за първи път насочи тези оръжия към Николаев, Полтава и град Лозова в Харковска област. Лозова, разположена на 150 километра от фронтовата линия, беше ударена от бомба UMPB-5R на 18 октомври, която удари жилищен квартал, ранявайки петима цивилни и разрушавайки множество домове. На 24 октомври Одеса беше атакувана от КАБ за първи път.

Атаките бележат тревожна промяна - сега Русия използва още един вид далекобойно оръжие, способно да достигне градове дълбоко в тила на Украйна и да разшири границите на това, което преди се смяташе за "по-безопасни“ зони за цивилни и инфраструктурa.

"Комбинацията от потопа от атаки с дронове през последните няколко месеца, съчетана със списъка с цели, за който говорите, предполага съгласувани усилия за отслабване на решителността и подкрепата за конфликта в Украйна, като се доведат до последствия за населените места“, каза пред Kyiv Independent Уес Румбо, сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Освен това, точните причини за подновения акцент върху двигателните планируващи бомби остават неясни.

"Въпросите, на които е невъзможно да се отговори, са: дали тези заместители са на нещо друго, което би било използвано за извършване на същите удари?“, продължава Румбо.

"Дали използват двигателни планируващи бомби като заместител, защото няма достатъчно крилати ракети? Дали става въпрос за производство на дронове? Има много несигурност.“

Какво е КАВ?

КАВ (съкращение от Коригираща Авиабомба) са руски управляеми въздушни бомби, оборудвани с крила и прецизни системи за насочване, като GPS, лазерно или инфрачервено насочване. За разлика от традиционните свободно падащи бомби, КАВ могат да се движат на десетки километри преди удара, което позволява на самолетите да ги хвърлят от разстояние.

Размерите на бойните глави варират в зависимост от модела, варирайки от около 300 килограма до 1,5 метрични тона, достатъчно, за да унищожат многоетажни сгради.

В началото на пълномащабното нахлуване Русия разчиташе на огромните си запаси от бомби FAB-250, FAB-500 и FAB-1500 от съветската епоха. Хвърлянето им директно над цел обаче означаваше летене опасно близо до украинската противовъздушна отбрана.

"Въпросът беше как да ги накараме да се движат по-далеч и да коригират курса си във въздуха. Отговорът беше груба, но ефективна модификация – Унифициран модул за планиране и корекция (UMPK) – която им даде както подемна сила, така и ограничен контрол“, каза пред Kyiv Independent Константин Криволап, авиационен експерт и бивш инженер-изпитател в конструкторското бюро на Антонов.

Най-новата модернизация на КАВ

Съвсем наскоро Русия започна серийно производство на подобрено поколение КАБ. Смята се, че тези бомби достигат разстояния до 200 километра, което ги прави по-способни да поразяват дълбоко в тила на Украйна.

"Едно изпитание достигна 193 километра. Тези оръжия бяха използвани за първи път в Днепър, а сега ги виждаме да се появяват и в други градове“, каза Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване (HUR), на форума "Енергията, която поддържа Украйна“ на 20 октомври.

Тази последна модернизация вероятно произтича от подобрения в системата UMPK, евентуално включващи допълнително задвижване, което разширява обхвата на дистанция, без да е необходимо самолетът да навлиза в контролираното от Украйна въздушно пространство.

Защо Русия подобрява ракетите?

Уес Румбо твърди, че този ход отразява неспособността на Русия да осигури въздушно превъзходство над Украйна.

"В някои отношения изискването за добавяне на двигател към планиращите бомби говори за успеха на украинските противовъздушни защитници. Това предполага, че Русия не е успяла да установи въздушно господство, така че трябва да разшири обхвата на бомбите си, за да преследва определени цели".

Като летят извън обсега на фронтовата противовъздушна отбрана, руските самолети намаляват риска от прехващане, но тази промяна си има цена.

"Правите всеки удар малко по-скъп. Тези бомби все още са по-евтини от крилатите ракети, но добавянето на двигател увеличава цената им на употреба“, каза Румбо.

Защо сега?

Военните анализатори разглеждат последната модернизация като част от естествения цикъл на адаптация във войната.

"Русия използва специфичен метод за въздушна и ракетна атака, Украйна намира решение или контраатака, а след това Русия ще продължи, докато води войната, опитвайки се да намери контраатаки на това“, каза Румбо и добавя: "Украинските противовъздушни защитници трябва да останат гъвкави и адаптивни, за да намерят решения не само за това предизвикателство, но и за следващите, които неизбежно ще дойдат".