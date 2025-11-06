IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

РЮА разследва как 17 души са били примамени да се сражават в Украйна

По-рано южноафриканското правителство предупреди младите хора да се пазят от фалшиви обяви за работа в Русия

06.11.2025 | 15:08 ч. 2
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Република Южна Африка (РЮА) заяви днес, че е получила сигнали за 17 свои граждани, които са станали наемници в конфликта между Русия и Украйна, и работи за връщането им у дома, предаде Ройтерс.

Мъжете са били привлечени да се бият под претекст, че отиват на работа съгласно изгодни трудови договори, се казва в изявлението. Всички са на възраст между 20 и 39 години и са блокирани в региона Донбас в Украйна, се казва в изявление на правителството на РЮА.

"Президентът Сирил Рамапоса разпореди разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за тези, изглежда, наемнически дейности", съобщи правителството. 

В него не се посочва за коя страна в конфликта са се сражавали южноафриканците. Според южноафриканското законодателство е незаконно гражданите да предоставят военна помощ на чужди правителства или да участват в чужди армии, освен ако не са получили разрешение от южноафриканското правителство, се пояснява в изявлението.

През август южноафриканското правителство предупреди младите хора да се пазят от фалшиви обяви за работа в Русия, които циркулират в социалните медии.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Република Южна Африка наемници Донбас
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem