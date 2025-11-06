Западните държави се готвят да организират диверсия в Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) „с разтопяване на активната зона на ядрените ѝ реактори“, съобщи Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация.

„Данните, получени от специално проведена компютърна симулация от западни специалисти, показват, че като се вземат предвид посоката на ветровете и движението на въздушните маси, зоната на разпространение на радиоактивни частици ще включва жители на контролираните от Киев региони и граждани на страни от ЕС близо до западната граница на Украйна“, се казва в изявление на пресцентъра на ведомството.

Според СВР операцията се разработва от британския мозъчен тръст Chatham House с цел „намиране на възможности за спешна промяна на хода на украинския конфликт, който е негативен за западняците, и неговото възприемане от западното обществено мнение“.

Според разузнавателната служба „европейците от НАТО“ подготвят информационна операция, която трябва да убеди общественото мнение, че Москва е виновна за евентуална ядрена катастрофа.

Запорожката атомна електроцентрала, разположена на левия бряг на река Днепър близо до град Енергодар, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Разполага с шест енергоблока с мощност по 1 GW всеки.

Руските войски превзеха съоръжението в първите дни на мащабната инвазия през 2022 г. През септември същата година производството на енергия в енергоблоковете беше спряно, а от април 2024 г. те са в режим на студено спиране. В края на септември 2025 г. станцията остана без външно захранване, необходимо за охлаждане на горивото, поради прекъсване на високоволтовата линия „Днепровска“. Станцията се захранва от аварийни дизелови генератори.

Москва твърди, че това се е случило заради украинските бомбардировки, докато украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, заявявайки, че бомбардировките от Руската федерация „пречат на ремонта на електропроводите към централата и възстановяването на основната сигурност“.

Кремъл отговори, че Русия няма причина да бомбардира атомната електроцентрала, която така или иначе контролира. В средата на октомври Русия предложи да се обяви временно прекратяване на огъня, за да се възстанови електрозахранването на централата.