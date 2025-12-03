IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Страда ли Путин от когнитивен дисонанс?

Четири реплики показват промяната на позицията му спрямо войната в Украйна

03.12.2025 | 20:24 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Руската пропаганда многократно е променяла начина, по който предава послания на обществеността. Всичко това обаче се случва, защото руският президент многократно си е противоречил по отношение на войната в Украйна и причините, довели до нейното начало.

Независими руски журналисти са събрали четири цитата, които показват когнитивния дисонанс, демонстриран от руския лидер.

Юли 2022 г.: Русия все още не е започнала бойни действия (обръщане към Държавната дума): Днес чуваме, че искат да ни победят на бойното поле... Е, какво можем да кажем? Нека се опитат. Но всички трябва да разберат, че ние дори още не сме започнали.

Октомври 2023 г.: Ние не започнахме войната (обръщане към форума "Валдай"): Много пъти съм казвал, че не ние започнахме така наречената война в Украйна. Напротив, ние се опитваме да я прекратим.

Февруари 2024 г.: Започнахме войната твърде късно (от интервю с пропагандиста Павел Зарубин): Единственото ни съжаление е, че не действахме по-рано, вярвайки, че си имаме работа с достойни хора.

Декември 2025 г.: Това дори не е война (говорейки пред журналисти преди преговорите със САЩ): В Украйна действаме хирургически, много внимателно, така че... ами, ясно е, нали? Това не е война в прекия, съвременен смисъл на думата.

Не забравяйте, че когнитивният дисонанс е състояние на психологически дискомфорт, причинено от съществуването на две или повече противоречиви идеи, вярвания или поведения.

Това се случи Dnes

Владимир Путин Русия когнитивен дисонанс Украйна
