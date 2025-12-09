IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Зеленски продължава да търси подкрепа, срещна се с папа Лъв XIV

В рамките на деня Зеленски ще се срещне и с Джорджия Мелони

09.12.2025 | 18:08 ч. 15
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV за 30-минутен разговор в папската резиденция в Кастел Гандолфо по време на посещението на президента в Италия.

Визитата идва в момент, когато Киев работи за осигуряване на подкрепа от ключови партньори, докато се ориентира в напрегната дипломатическа обстановка, оформена от последния натиск на САЩ за споразумение. Зеленски също така ще се срещне с италианския премиер Джорджия Мелони по-късно през деня.

"По време на разговорите Светият отец повтори необходимостта от продължаване на диалога. Освен това бяха обсъдени и въпросите за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им", се казва в съобщението на Ватикана след срещата.

Папа Лъв XIV, който призовава за "справедлив и траен мир“ откакто встъпи в длъжност, многократно е изразявал подкрепа за украинците и е сигнализирал за готовността на Ватикана да бъде домакин на преговори.

Свързани статии

Зеленски заяви, че дискусията е била съсредоточена върху хуманитарни въпроси, добавяйки, че е информирал папа Лъв XIV за дипломатическите усилия на Украйна със САЩ за напредък в мирния процес.

Той също така покани папата да посети Украйна, наричайки подобно пътуване "силен сигнал за подкрепа за нашия народ“, пишe Kyiv Independent.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Ватикана папа Лъв XIV траен мир войната в Украйна Джорджия Мелони
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem