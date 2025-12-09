Зеленски продължава да търси подкрепа, срещна се с папа Лъв XIV

Президентът Володимир Зеленски се срещна с папа Лъв XIV за 30-минутен разговор в папската резиденция в Кастел Гандолфо по време на посещението на президента в Италия.

Визитата идва в момент, когато Киев работи за осигуряване на подкрепа от ключови партньори, докато се ориентира в напрегната дипломатическа обстановка, оформена от последния натиск на САЩ за споразумение. Зеленски също така ще се срещне с италианския премиер Джорджия Мелони по-късно през деня.

"По време на разговорите Светият отец повтори необходимостта от продължаване на диалога. Освен това бяха обсъдени и въпросите за военнопленниците и необходимостта от осигуряване на връщането на украинските деца при семействата им", се казва в съобщението на Ватикана след срещата.

Папа Лъв XIV, който призовава за "справедлив и траен мир“ откакто встъпи в длъжност, многократно е изразявал подкрепа за украинците и е сигнализирал за готовността на Ватикана да бъде домакин на преговори.

Зеленски заяви, че дискусията е била съсредоточена върху хуманитарни въпроси, добавяйки, че е информирал папа Лъв XIV за дипломатическите усилия на Украйна със САЩ за напредък в мирния процес.

Той също така покани папата да посети Украйна, наричайки подобно пътуване "силен сигнал за подкрепа за нашия народ“, пишe Kyiv Independent.

Ukraine deeply appreciates all the support of His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex and the Holy See – the ongoing humanitarian assistance and the readiness to expand humanitarian missions. During today’s audience with His Holiness, I thanked him for his constant prayers for… pic.twitter.com/J2iPAdArQn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025