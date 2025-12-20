Паметник на корупцията от военно време: Руски рапъри направиха албум за войниците в Украйна

"Докато войските следваха заповедите на командира си, преместените се втурнаха във всички посоки на скутерите си", гласи стих от "Най-добрите в рая" - песен в чест на руските войници, загинали в Украйна.

Песента е включена в албума "Слава на Русия", издаден този месец от групата Rep Vzvod ("Рап взвод"), чиито 11 парчета възхваляват руската инвазия в Украйна и военните.

"Рап взвод" е една от малкото музикални групи, които създават патриотична, провоенна музика, откакто руската инвазия в Украйна прогони много от най-популярните изпълнители на страната в изгнание. Но експертите казват, че е малко вероятно тези изпълнители да пробият в мейнстрийма или да направят идеологията на Кремъл привлекателна за масите.

Андрей Микеев, създателят на "Рап взвод" и самопровъзгласил се военен кореспондент, каза, че е стартирал рап групата в отговор на антивоенните рапъри като Noize MC и Kasta, които напуснаха Русия, след като Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

"Рапът е като пясъчник: момчета се бият за играчки. И нямаше единство сред тези, които останаха в Русия", обясни Микеев пред телевизионния канал 360.ru. "Искам да ги обединя, така че известни артисти да са заедно с някой обикновен човек, който в момента е в окоп и е написал стих по време на почивка между бойните мисии."

"Слава на Русия" включва колаборации с популярни руски артисти като Аким Апачев и Рома Жиган.

Преди войната Микеев е бил главен редактор на прокремълското издание LifeNews, работил е с водещия на държавната телевизия Антон Красовски, който по-късно публично е призовал украинските деца да бъдат удавени, и е бил приятел с рапъра Oxxxymiron.

По-късно руските власти определиха Oxxxymiron като "чуждестранен агент" и го поставиха в списъка за издирване.

"След като получи желаното одобрение на либералната клика, той загуби родината си", каза Микеев за бившия си приятел, позовавайки се на профила на Oxxxymiron в Министерството на вътрешните работи, където националността му е посочена като "няма".

Днес Микеев работи с продуцента Андрей Чернишов, известен като KIT, който стана известен в началото на 2000-те като част от рап групата YUG и сега продуцира бийтовете на Rap Platoon. Двамата също така управляват страницата на "Рап взвод" във VKontakte, където публикуват интервюта, анализиращи песни, написани от участници във войната. Микеев често се появява във видеоклиповете, носейки шапка, маркирана с провоенния символ "Z".

В едно интервю Чернишов каза, че е предложил бийт за песента "Да се ​​поклоним на онези велики години" на рапъра Legalize, който отказал. Legalize публично се противопостави на войната, напусна Русия след инвазията и беше определена за „чуждестранен агент“ през 2024 г.

Свързани статии Украински рапър води война с дронове срещу Русия

"Музикална алегория на Катедралата на руските въоръжени сили"

Няколко парчета в албума са насочени към руснаци, напуснали страната, или към тези, които подкрепят войната отдалеч.

Една песен, "We Are United", описва състава на руската армия: "Затворниците като вълци и момчета от работното място / Не се проваляйте, когато избирате страна."

"В тази песен се появява звук, подобен на сирена, редом с агресивни викове, докато хармонията преминава във фригийски лад с понижена втора степен, което засилва напрежението на звука", каза музикологът Анна Виленская пред The ​​Moscow Times.

В целия албум, каза тя, артистите използват хибриден лексикон, съчетаващ военен и криминален жаргон - и двата умишлено мъжествени, агресивни и вкоренени в "затворен код", който е труден за декодиране от външни лица.

Този подход е определил творчеството на Апачев от началото на войната, каза Виленская, цитирайки честото му изобретяване на нови "блатни" жаргонни термини, включително "WagnerA" - разговорен обрат на името на руската наемническа група Вагнер.

Провоенният рап, добави тя, черпи силно от уличната култура, религиозните образи и военната символика - икони, молитви и звуци, подобни на камбани. Тя описа крайния резултат като "музикална алегория на военен храм", където войната, смъртта, святостта и "моралните ценности" се сливат в един образ.

Последната песен от албума, "The Best in Heaven", съчетава звън на камбани и възхвала на падналите войници - "Кучетата на войната отиват в рая" - с атаки срещу емигрантите: "Този, който е предал веднъж, ще предаде отново. Останете там, не приветстваме вашия вид тук."

В песента участват Рома Жиган, заедно с рапъри, използващи сценичните имена ЖАР, Паша Неро и Сомальон Батали.

"В "The Best in Heaven" звуковата среда е изградена от самото начало около погребална интонация: звън на камбани и два минорни акорда, преливащи един в друг с полутон. Текстовете са плътно наситени с провоенен речник - списъци с оръжия, фрази като "до горчивия край" и подробности от армейския живот“, каза Виленская.

Стрийминг пиеси и провален рап фестивал

Почти всяка публикация в Telegram канала на "Рап взвод" споменава подкрепа от Президентския фонд за Културни инициативи (PFCI).

Роман Карманов, генерален директор на фонда, заяви, че албумът е получил над 10 000 харесвания и 92 000 стриймвания в Yandex.Music.

Тази година "Рап взвод" кандидатства за близо 20 милиона рубли (261 000 долара) от PFCI, за да организира фестивал за "патриотичен рап" в Нижни Новгород, според документи за грант, прегледани от The Moscow Times. Заявлението е било неуспешно.

Въпреки рекламата от видни провоенни блогъри и самата PFCI, аудиторията на групата остава малка. Анонсът на албума в Instagram на Микеев получи две харесвания. "Рап взвод" има по-малко от 100 абонати в RuTube, малко над 500 последователи във VKontakte и по-малко от 1000 в Telegram.

"Този ​​албум няма реален потенциал да стане популярен. Прилича повече на поредния паметник на корупцията от военно време", каза Виленская. "Манифестният рап" може да има своя собствена аудитория, но тя е малка и жанрът вероятно ще остане нишов и ъндърграунд."