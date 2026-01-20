IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След руската атака: Зеленски иска повече доставки за ПВО

Най-лошо е положението в Киев, хиляди домакинства са без отопление, добави той

20.01.2026 | 11:36 ч.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че вече разполага с доклади за ситуацията в Киев и областта след поредната руска атака.

"Киев и областта, Виница, Днепър, Одеса, Запорожие, Полтава, Суми и в други наши региони навсякъде са ангажирани ремонтни екипи, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и всички необходими сили", написа в социалната мрежа Х Зеленски.

"Руският удар включваше значителен брой балистични и крилати ракети. Плюс над 300 ударни дрона. Нашите сили за противовъздушна отбрана прехванаха значителен брой цели. Ден преди този удар най-накрая получихме необходимите ракети, което помогна значително. Всеки пакет от подкрепа е от значение. Ракетите за "Пейтриътс“, НАСАМС и други системи за противовъздушна отбрана са критично необходими. Пряката задача на цялата ни дипломатическа система е да гарантира, че Украйна разполага с достатъчни възможности за противовъздушна отбрана. И партньорите не трябва да пропускат да изпълнят това – ракетите за противовъздушна отбрана са реална защита за човешкия живот", се казва още в съобщението на Зеленски.

Украинският лидер добави, че има се предприемат необходимите действия за възстановяване на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването. Зеленски добави, че в столицата Киев ситуацията е най-трудна, където значителен брой жилищни сгради са без отопление.

"Важно е светът да не мълчи за това. Русия не може да бъде наравно с другите страни по света, докато е фокусирана единствено върху убийствата и измъчването на хора. Всички украински служители – всички, които отговарят за работата на държавните институции, регионалните и местните власти, украинските енергийни компании – сега трябва да са в Украйна, да работят, да помагат на хората и да се опитват да стабилизират ситуацията", добави Зеленски.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига призова за спешна подкрепа за Украйна, включително на средства противовъздушна отбрана, и за санкции срещу Русия, като заяви, че последният "варварски удар“ на Москва е сигнал за тревога за световните лидери, събрали се в Давос за годишната среща на Световния икономически форум.

руски удари Киев Войната в Украйна противовъздушна отбрана Володимир Зеленски без отопление
