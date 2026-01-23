IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Енергийната система на Украйна преживя най-трудния ден от края на 2022 г.

Условията са най-сложни в Киев и в югоизточната Днепропетровска област

23.01.2026
Снимка: БГНЕС

Украинската енергийна система преживя най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г. и ситуацията остава „изключително трудна“, заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс. 

Шмигал, който е и първи вицепремиер, заяви, че трудностите са причинени от редица фактори – постоянни обстрели, както и щети по генериращо оборудване и трансформатори. Условията са най-сложни в Киев и прилежащия регион, както и в югоизточната Днепропетровска област.

„В Украйна премина най-трудният ден за електроенергийната система от прекъсването на електрозахранването през ноември 2022 г. Ситуацията е изключително трудна“, заяви той.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 2600 жилищни сгради все още са „без отопление два дни след последните нощни атаки“, докато отоплението на 600 сгради е възстановено. Той допълни, че прекъсванията на електрозахранването остават в сила, докато  водоснабдяването е напълно възстановено.

 Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори.
(БТА)

 

