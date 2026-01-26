Русия използва опасни химически агенти, какви са те?

Игор Кирилов излезе от жилищния си блок в московския студ, без да знае, че кратката разходка до колата ще бъде последната му. Руският генерал беше направил само няколко крачки по заснежения тротоар на 17 декември 2024 г., преди сутринта да бъде разкъсан от експлозия.

По-късно Украйна пое отговорност за убийството - дистанционно детонирана бомба - позовавайки се на поведението на Русия във войната. 54-годишният Кирилов беше обвинен в ръководене на нападения на бойното поле, при които са ранени хиляди украински войници, не с куршуми или снаряди, а със забранени химически оръжия.

Употребата на химически агенти от Русия на бойното поле се е засилила оттогава, което подчертава колко дълбоко са вкоренени подобни практики.

Според украинските военни руските сили са използвали опасни химически агенти повече от 9000 пъти от началото на войната - 6540 пъти само миналата година. Голяма част от това е свързано с гранати, пълни с газове за потискане на безредици, като CS и CN, които са предназначени да бъдат по-скоро обезвредяващи, отколкото смъртоносни, но могат да причинят сериозни вреди.

Украйнски и европейски представители твърдят, че руски части понякога са прибягвали и до хлоропикрин, задушаващо вещество, използвано за първи път през Първата световна война.

Използването на такива газове нарушава Конвенцията за химическите оръжия от 1993 г. и Женевския протокол от 1925 г., чието основополагащо споразумение забранява химическите оръжия във война. Това беше подчертано от санкциите на ЕС и от констатациите на Организацията за забрана на химическите оръжия, която потвърди наличието на токсични вещества в проби, взети от засегнатите райони на украинския фронт.

Западни представители се притесняват, че химическите вещества, докладвани от Украйна, може да не представляват пълния обхват на руския арсенал. Москва заяви през 2017 г., че е унищожила запасите си съгласно Конвенцията за химическите оръжия, но западните разузнавателни служби смятат, че Русия е унищожила само декларираните си запаси. Подозренията, че продължава да изследва и произвежда химически оръжия, бяха подсилени от използването на нервнопаралитично вещество "новичок" срещу Сергей Скрипал, бивш служител на руското разузнаване в Солсбъри през 2018 г.

Опасението, изразено тихо в съюзническите столици, е, че продължителна или безизходна война в Украйна може да изкуши Кремъл да прибегне до по-опасни бойни оръжия. Президентът Путин многократно е размахвал ядрената оръжие, като същевременно е запазил демонстративно мълчание за химически или биологични оръжия за масово унищожение.

"Ситуацията се наблюдава много внимателно", каза сър Алекс Йънгър, бившият ръководител на MI6. "Засега руснаците изглежда не са се върнали към използването на класически химически оръжия - не сме ги виждали да преминават тази граница. Не че не са способни на това, очевидно. Знаем, че имат капацитета."

Подозренията относно химическите възможности на Русия се засилиха след отравянето на Алексей Навални през 2020 г. Най-видният опозиционен политик в страната оцеля след излагане на нервнопаралитично вещество, преди да бъде хвърлен в затвора по политически мотивирани обвинения.

Той почина в отдалечена арктическа наказателна колония през февруари 2024 г. Руските власти заявиха, че той се е сринал, след като се е почувствал зле - версия, отречена от вдовицата му Юлия Навалная, която обвини Кремъл, че го е отровил с ново, по-трудно откриваемо нервнопаралитично вещество.

След отравянето на Навални през 2020 г., изследователската група с отворен код Bellingcat заключи, че руската програма "Новичок" е продължила "дълго след официално обявената дата на закриване".

Според разследването им, учените, участвали в разработването на нервнопаралитичното вещество, са били преназначени в уж граждански институти, което е позволило работата по химическите оръжия да продължи под прикритието на медицински и промишлени изследвания. Служители на две такива организации - Държавния институт за експериментална военна медицина и Научния център "Сигнал" - бяха идентифицирани като изиграли централна роля в усъвършенстването и „превръщането на новичок в оръжие“ чак до 2010-те години.

"Справедливо е да се предположи, че руската програма за химически оръжия все още съществува", каза Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската армия и командир на батальона за бързо химическо, биологично, радиологично и ядрено оръжие на НАТО. Това е повод за сериозно безпокойство, каза той, добавяйки: "Ако новичок се използва в по-широк мащаб, това може да има огромно въздействие."

Две европейски разузнавателни агенции заявиха миналата година, че Русия увеличава употребата си на хлорпикрин от ерата на Първата световна война в Украйна. Холандските и германските тайни служби установиха, че употребата на такива химически оръжия е станала "обичайна практика". Украйна твърди, че поне трима от нейните войници са починали от излагане на химически агенти.

Свързани статии Русия все по-често използва забранени химически оръжия в Украйна

Русия е обвинена в рутинно използване на газа, за да измъква войници от окопи и землянки, принуждавайки ги да излизат на открито, където могат да бъдат по-лесно атакувани. Великобритания е предоставила големи количества противогази, за да помогне за защитата на войските от подобни атаки. Химикалите често се доставят от въздуха от ирански дронове "камикадзе".

Москва отрича обвиненията и настоява, че Украйна, а не Русия, многократно е използвала химически агенти. През 2024 г. руски военен кореспондент беше показан по държавната телевизия да държи граната и да казва:

"Ето една газова граната, която пуснахме."

Генерал сър Ричард Баронс, бивш командир на Съвместното командване на силите на Великобритания и съавтор на стратегическия преглед на отбраната на Обединеното кралство, твърди, че ескалацията към по-смъртоносни химически оръжия би била лоша сделка за Москва.

"Би било неразумно да се предположи, че са прекратили изследванията си в областта на химическите оръжия", каза той пред The Times. Но обръщането към по-смъртоносни агенти би донесло оскъдна военна печалба и големи разходи. "Привличате внимание с военно престъпление, рискувате реципрочност и това е нож с две остриета – може да изложите собствените си сили на риск, например, ако вятърът промени посоката си."

В днешния свят, добави той, отричането предлага малка защита.

"Всяко усещане, че няма да бъдете разкрити, е за птиците", каза той, отбелязвайки, че използването на газ зарин от Сирия срещу цивилни в предградията на Гута в Дамаск през 2013 г., убивайки стотици, е предизвикало различен вид "обратен удар" - международно възмущение, което доведе до директни западни военни удари срещу режима.

Изкушението да се използват подобни оръжия може да възникне обаче, каза Баронс, "ако сте в ситуация, в която залозите са изключително високи, ситуация, в която е заложено националното оцеляване".