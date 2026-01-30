Зеленски обвини Европа за кризата с електричеството

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че европейските партньори на практика са оставили системата за противовъздушна отбрана на Украйна незащитена в критичен момент, докато руски балистични ракети са ударили енергийната инфраструктура на страната и са я тласнали „на една крачка от спиране на тока“, пише Financial Times.

Пред репортери в четвъртък вечерта украинският лидер каза, че ракетите-прехващачи Pac-3 за украинските системи за противовъздушна отбрана Patriot, които са били обещани от европейските партньори, са пристигнали с ден закъснение поради пропуснато плащане, оставяйки много украинци без електричество, отопление и вода през най-студената зима на войната.

"Траншът по инициативата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна не е платен). Ракетите не са пристигнали", каза той, без да назовава страната, за която се твърди, че е отговорна.

Зеленски изглежда е имал предвид нападението на Русия на 20 януари, при което по Украйна са били изстреляни 34 балистични и крилати ракети, според военновъздушните сили на страната. Боеприпасите-прехващачи Pac-3 са единствените в арсенала на Киев, способни да свалят балистични ракети.

Зеленски предупреди на 16 януари, че запасите от боеприпаси за противовъздушна отбрана на страната са на изчерпване, заявявайки, че до тази сутрин няколко системи са изчерпали ракетите си.

Сред участниците в PURL са Германия, Норвегия, Полша, Холандия, Белгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

Двама западни служители, запознати с дейността на инициативата PURL, заявиха, че твърдението на Зеленски не е точно, но отказаха да предоставят подробности. НАТО не отговори веднага на искане за коментар по тази тема, съобщава Financial Times.

Инициативата беше стартирана миналата година от САЩ и НАТО за придобиване на американски системи за противовъздушна отбрана и други оръжия, необходими за защитата на Украйна от руски атаки, като се използват съвместни средства от европейски държави.

Острата реч в Давос - гняв заради закъснелите доставки

Зеленски заяви, че острата му реч на Световния икономически форум в Давос този месец, в която той критикува европейските съюзници, е израз на неговото разочарование от неплатеното плащане.

"Русия успя да наруши доставките на електричество и вода на Киев, защото нашите части за противовъздушна отбрана срещу балистични атаки са празни - просто празни", каза Зеленски. "Представете си следната ситуация: Знам, че балистичните ракети се насочват към нашата енергийна инфраструктура, знам, че са разположени системи "Пейтриът" и знам, че няма да има електричество, защото няма ракети, които да ги прихванат. Това е ситуацията, в която се намирам. И преговарям за ракети Pac-3, които ще пристигнат в деня след като бъдем доведени до ръба на спиране на тока."

"Енергиен тероризъм"

Украински представители обвиниха Русия в "енергиен тероризъм" чрез атакуване на електроцентрали и газови съоръжения в разгара на най-суровата зима на войната. Те казаха, че Москва се опитва да принуди Киев да отстъпи, тъй като администрацията на Тръмп тласка враждуващите страни към мирни преговори в опит да се сложи край на пълномащабната война на Русия, която ще навлезе в петата си година следващия месец.

Зеленски каза, че прехващачите "трябваше да пристигнат месец по-рано", когато Киев получи сателитна информация от западните си партньори, показваща, "че се изстрелват балистични ракети".

"Знам, че балистичните ракети ще бъдат изстреляни, а партньорите знаят, че моите части за противовъздушна отбрана са празни. NASAMS са празни, Patriot са празни", каза той, спомняйки си момента, в който по-рано този месец осъзна, че запасите от прехващачи на Украйна са на изчерпване.

Признавайки, че говори "емоционално", той каза, че затова е важно Украйна и Европа "да бъдат на една и съща дължина на вълната, за да бъде всичко ефективно и навременно".

Кая Калас, ръководителят на външната политика на ЕС, заяви в четвъртък, след среща на външните министри на ЕС, на която беше обсъдена нарастващата подкрепа за Украйна, че европейските столици "трябва да изчерпят допълнително запасите си от противовъздушна отбрана", тъй като Украйна е изправена пред "хуманитарна катастрофа" тази зима.

Изявленията на Зеленски дойдоха, след като Кремъл заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от Владимир Путин да прекрати огъня по Киев за една седмица, на фона на изключително ниски температури. Дмитрий Песков, говорителят на руския президент, не уточни дали Путин е приел искането или кога е било отправено от Тръмп, но добави, че американският президент е помолил Путин да прекрати огъня за една седмица, "за да създаде благоприятни условия за провеждане на преговори" между руски и украински представители в Абу Даби.

Страните проведоха тристранни разговори със САЩ в столицата на ОАЕ миналата седмица и се очаква да се срещнат за втори кръг в края на февруари. Тръмп заяви в четвъртък, по време на телевизионно заседание на кабинета, че "лично е помолил президента Путин да не обстрелва Киев и градовете и селата за една седмица, през този период на екстремни студове [...]. И той се съгласи да го направи. И трябва да ви кажа, че беше много хубаво."

В четвъртък вечерта срещу петък сирените за въздушна тревога в Киев замлъкнаха и Русия настоя да се спазва споразумението. Украинските военновъздушни сили не съобщават за ракетни удари или удари с дронове в голяма част от страната, включително столицата. Въпреки това 111 дрона и една ракета бяха изстреляни в райони около източните фронтови региони. Засега не е ясно дали е насочена критична инфраструктура.