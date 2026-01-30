Зеленски отговори на поканата на Путин: Да дойде той в Киев, ако смее...

Президентът Володимир Зеленски отговори на постоянните покани на Кремъл да дойде в Москва за разговори с руския президент Владимир Путин. Пред журналисти той отправи ответна покана към Русия.

"Разбира се, за мен е невъзможно да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. Мога да го поканя и в Киев. Нека дойде. Публично го каня, ако смее, разбира се."

Зеленски отбеляза, че Украйна иска конструктивно да договори реален край на войната по време на среща, която би могла да бъде продуктивна, и да обсъди съществуващите проблеми и да ги реши.

"Но ако някой не иска това да се случи, ала не може да го каже директно по някаква причина, тогава се отправят тези покани към Москва. Ясно е какво се случва", допълни президентът.

Той подчерта, че всеки реалистичен формат за среща на лидерите би бил приемлив за украинската страна.

"Не знам какъв резултат ще даде. Но със сигурност ще бъде по-голям от това, което се случва днес", каза той, цитиран от "Украинска правда". "Винаги съм казвал: Готов съм за всеки формат, който работи след края на войната. Но в Москва и Беларус това е просто невъзможно и е напълно ясно защо – защото това са държави, едната от които е агресор, която започна и води война срещу нас, убивайки ни, а другата държава е неин партньор в тези действия."

По-рано, в интервю за "Европейска правда", украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че президентът Володимир Зеленски е готов да се срещне лично с Путин, за да разреши два ключови въпроса - териториите и Запорожката АЕЦ - като част от мирните преговори.

След това помощникът на руския лидер Юрий Ушаков заяви пред кремълските пропагандисти, че ако президентът Володимир Зеленски иска да се срещне с Владимир Путин, може да дойде в Москва. Впоследствие, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки многократната покана на Володимир Зеленски за разговори с Владимир Путин в Москва, упрекна украинския президент, че не е реагирал на нея.