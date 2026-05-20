Как украинските дронове проникват през защитните периметри на Москва

Пожарът, предизвикан от украинските атаки над Москва в събота, вече беше угаснал, когато журналистът, близък до Кремъл, Павел Зарубин, посочи на говорителя на Владимир Путин, Дмитрий Песков, една неудобна реалност:

"Всички си задават един неизбежен въпрос. Имаме тези мощни бомби... И какво от това? Изглежда, че ядрена сила може да бъде ухапана и разкъсана".

Часове по-рано вълна от украински летателни апарати беше пробила защитните кръгове на столицата. Бомбите не само поразиха енергийни съоръжения и руски военни заводи, но и удариха някои жилищни сгради.

Най-малко трима цивилни загинаха в хаоса, пише El País. Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило 556 дрона, летящи към Москва, между събота вечер и неделя сутрин. Това е една от най-големите украински атаки от началото на войната срещу руската столица, град, където бомбите за първи път убиха цивилен през септември 2024 г. и който осъзна своята уязвимост, когато дрон удари един от дворците на Кремъл в навечерието на Деня на победата през 2023 г.

Кремъл отвърна на удара в понеделник с нова вълна от конвенционални бомби, които раниха няколко цивилни в Днипро и Одеса, в източната и южната част на Украйна. Ден по-рано Зеленски заяви, че действието му "е оправдано" от подновяването на руските бомбардировки срещу украински градове след кратката примирие по повод Деня на победата. Най-малко 24 души загинаха при ракетна атака срещу Киев миналата седмица.

Москва е най-добре защитеният град в Русия.

Властите разположиха няколко кръга от противовъздушни батареи между Подолск, на около 40 километра южно от столицата, и Сергиев Посад, на около 70 километра североизточно от мегаполиса. Последният от тях, един от най-гъсто разположените, е разположен между 2025 г. и тази година. Някои от тези оръжия са на поглед на всички москвичани. В центъра на града, върху покривите на някои административни сгради, са разположени противовъздушни оръдия и радарни куполи, специално за защита на Кремъл. А извън града, видими от магистралата, могат да се видят други противовъздушни системи, разположени върху кули и стари съоръжения, дори върху бивша изкуствена ледена пързалка. Освен това мощни електронни заглушители объркват системите за геолокация в столицата, особено таксиметровите шофьори, а властите прекъсват интернет, за да заблудят дроновете, които се ориентират към целите си чрез връзка с мрежата. Всъщност руските телефонни карти се деактивират автоматично извън страната и от миналата година трябва да се активират ръчно при преминаване на границата.

Целта е украинските дронове, които ги носят, да не могат да се свържат с мрежата, веднъж влезли в Русия.

"Този Панцир, който локализирах през 2023 г., имаше много работа тази неделя", възкликва в X, анализирайки снимки на батареите, които са действали тази неделя, Марк Крутов, журналист от Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), специализиран в военни анализи с отворени източници (OSINT). Този експерт от години изучава разгърнатите в столицата отбранителни системи с помощта на сателитни и улични снимки от Google и руската му алтернатива Yandex. Всъщност той подчертава как замъгляването на картите по искане на разузнавателните служби на съответната страна улеснява тази забава за OSINT анализаторите.

1/ Massive Ukrainian drones attack on Moscow. A Ukrainian drone making it to the outer Moscow 'Pantsir' ring and shot down by one of them. https://t.co/5nuCSaAaMv pic.twitter.com/8pGPpi2Wrz — Mark Krutov (@kromark) May 17, 2026

"За разлика от Google, Yandex също замъглява изображенията на израелските военни обекти, докато Google предоставя дори снимки с по-висока резолюция. Сигурен съм, че Иран знае местоположенията, но за един аматьор това дава по-добри улики, отколкото едно ясно изображение", обяснява Крутов в един пост, където отбелязва, че търсачката прави същото и с руските съоръжения.

Прилагайки геолокацията на снимките и видеоклиповете, разпространени от съседите след атаката през уикенда, експертът е описал как е могло да изглежда престрелката между украински дронове и руски противовъздушни системи. Министерството на отбраната е укрепило столицата с всякакви видове противовъздушни защити. Те включват системата за ракети земя-въздух с къс обсег "Тор-М2", способна да порази цел на 10 километра височина, летяща със скорост 3 600 километра в час, и самоходните защити "Панцир", които съчетават ракети с къс обсег с противовъздушни оръдия. Друг OSINT акаунт, Jembob, е преброил до 89 системи "Панцир" около столицата, разположени в няколко концентрични кръга.

Към тези защити се добавят и други мерки срещу високорискови заплахи, като балистични ракети и вражески бомбардировачи. Сред тях се открояват системите "С-400", оборудвани с различни видове ракети "земя-въздух" за поразяване на големи цели на големи разстояния в радиус между 40 и 400 километра, макар и безполезни за унищожаване на дронове, летящи на ниска височина, тъй като те почти не се отразяват на радара и, по-важното, струват няколко хиляди евро в сравнение с високата цена на една противовъздушна ракета.

Защита на Путин Едно от най-укрепените места в региона е районът Ново-Огарьово,

където се намира една от официалните резиденции на Путин и жилищата на други важни членове на елита. Охраната около руския президент е изключително строга. Пример за това е друга от официалните му резиденции - имението във Валдай, в региона Новгород между Москва и Санкт Петербург, където според Крутов са разположени поне 27 противовъздушни системи. Именно Москва обвини Киев, че се е опитал да убие Путин на това място през декември 2025 г.

Мирните преговори бяха в застой и руското министерство на отбраната заяви, че е свалило над 90 дрона. Украйна опроверга това обвинение, като обясни, че нейната атака е имала други военни цели, разположени в северозападната част на Русия. Американското разузнаване по-късно стигна до заключението, че Киев не е опитвал да бомбардира резиденцията на Путин в нито един момент. Властите очакваха отговора на Украйна.

На 13 май, четири дни преди бомбардировката, Антитерористичната комисия в Москва забрани на "медиите, службите за спешна помощ и гражданите" да разпространяват в социалните мрежи кадри от атаките с дронове и последствията от тях. Административната санкция за гражданин варира между 3 000 и 5 000 рубли, или между 35 и 60 евро.

Въпреки забраната за записване на атаките, жителите наводниха интернет с видеоклипове, в които изразяваха учудването си, че дроновете летят свободно над регион, който е живял практически незасегнат от инвазията в Украйна през повече от четирите години, изминали от началото на войната. Учудването им беше обобщено от журналиста Павел Зарубин, който припомни на Кремъл, че Москва притежава една от най-големите разрушителни способности на планетата.

"Руснаците са открили парадокса на стабилността-нестабилността", иронизира по този повод анализаторът Сергей Радченко в X.

Бомбардировката в неделя, която се случи дни след като Путин отново обяви пускането в експлоатация на "Сармат" - първата му постсъветска балистична ракета, подкрепи теорията на професора по сигурност и международни отношения Глен Снайдер, който заключи, че теорията за гарантираното взаимно унищожение намалява риска от конфликт между ядрените сили, но в същото време засилва сблъсъците с неядрени държави, защото не би било рационално да се отговори с оръжия за масово унищожение.

"Ядрена сила не може да бъде заплашена, нейното собствено съществуване не може да бъде заплашено", отговори безразлично говорителят на Путин на въпроса на Зарубин. "Това е, което ни дава увереност, и това е основата на ядреното възпиране. Ядреното възпиране е неразделна част и крайъгълен камък на нашата национална сигурност като цяло", добави Песков, давайки да се разбере, че подобни атаки срещу Москва са досадни, но не представляват заплаха за страната, на която може да се отговори с ядрена ескалация.