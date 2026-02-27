Русия обяви локално примирие заради ремонти край Запорожката АЕЦ

Локално примирие влезе в сила днес в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Идеята на примирието е да бъде възможен ремонт на електропроводи, съобщиха руски официални представители.

Централата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.

Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.

Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.

От украинска страна засега няма официален коментар.

Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.

(БТА)