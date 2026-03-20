Почина Филарет, почетният патриарх на Украинската православна църква

Той беше на достолепните 97 години

20.03.2026 | 16:22 ч. 6
EPA/БГНЕС

Почетният патриарх Филарет, един от лидерите на Православната църква на Украйна, почина, съобщи митрополит Епифаний, глава на църквата, цитиран от украинските медии.

"Днес в сърцето ми, както и в сърцата на много украинци, има дълбока скръб и мъка, защото днес земният път на Негово Светейшество патриарх Филарет приключи.Винаги ще помним напътствията на патриарх Филарет за важността на запазването на единството на Украинската църква около Киевския престол“, написа Епифаний във Фейсбук.

През последните години здравето на почетния патриарх Филарет се е влошило, но въпреки това от време на време е проведал служби в киевската катедрала "Свети Владимир“ до 2025 г. 

Отецът е бил хоспитализиран на 9 март.

Филарет е бил митрополит Киевски и лидер на украинската църква като част от Руската православна църква от 1966 до 1992 г., както и временен лидер на Руската православна църква през 1990 г.

Филарет се отделя от Руската православна църква и става съосновател на непризнатата Киевска патриаршия през 1992 г., а от 1995 до 2018 г. е патриарх на Украйна.

През 2018 г. Киевската патриаршия е призната от Вселенската патриаршия на Константинопол като Православна църква на Украйна, водена от митрополит Епифаний. Филарет става почетен патриарх на новата църква, въпреки че титлата не е призната от Константинопол.

През 2019 г. Филарет се забърква в борба за власт с Епифаний над църквата, стремейки се да възроди Киевската патриаршия като отделна от Православната църква на Украйна. Той също така обвинява Константинопол, че се опитва да ограничи независимостта на украинската църква.

Опитите на Филарет да възстанови собствената си църква обаче в крайна сметка са неуспешни.

Филарет почетен патриарх православна църква Украйна Руска православна църква патриаршия
