Птиците в Украйна правят гнезда от кабели за оптични дронове

Когато Юрий Кохан спрял да снима странно изглеждащо птиче гнездо на фронтовата линия на войната в Украйна през юни, той не осъзнавал символичния товар, който ще носи.

Птицата - вероятно пойна птица, евентуално чинка - деликатно била навила оптичен кабел от бойно полеви дрон вътре в гнездото си. За Кохан, инженер от 12-та бригада от специалните сили на Украйна "Азов", това било олицетворение на изобретателността на природата: той бил очарован от способността на птицата да се адаптира към все по-високотехнологичната война.

"Когато видях това гнездо, си помислих от инженерна гледна точка: "Това е интересно решение, което тази птица е взела", разказва Кохан пред The Times. "Природата се адаптираше към войната, използвайки смесица от естествени и неестествени материали."

Но с настъпването на пролетта на фронтовата линия и завръщането на сезона на гнездене, нарастват опасенията относно екологичното наследство на оптичните дронове, които се размножават и оставят паяжина от кабели след себеси, потенциално хващайки животни, птици и пилета.

Руснаците започнаха да въвеждат оптични дронове в началото на 2024 г., а украинците последваха примера им скоро след това. Те се използват както като управляеми бомби, така и за наблюдение. Вместо да се управляват с помощта на радиочестоти, които могат да бъдат заглушени, тези дронове теглят кабел от макара, която побира между 5 и 20 км линия, понякога до 50 км.

Кабелите осигуряват видео обратна връзка от първо лице (FPV) на операторите на дронове. Всеки полет оставя следа от влакна, които обикновено се състоят от силициева сърцевина, облечена в полимер. Снимки от фронтовата линия показват полета, покриви и върхове на дърветата, блестящи от нишки. Дроновете са толкова разпространени в Украйна, че се смята, че са отговорни за между 70 и 80 процента от жертвите и от двете страни на войната.

Снимката на Кохан на птичето гнездо е превърната в картина - част от съвместна серия от акварелната художничка Лилиас Аугуст и Дъглас Ръсел, старши куратор в Природонаучния музей (NHM), за това как птиците са включвали изкуствени материали в гнездата си през историята.

Първата серия картини, включително украинското гнездо, бяха изложени на конференция на Британския съюз на орнитолозите в Нотингам този месец.

"Гнездата могат да бъдат толкова вълнуващи", казва 70-годишната Аугуст. "Те са като малки планети - колкото по-отблизо се вглеждате, толкова повече има за виждане."

Но за някои гнездата са ужасяваща гледка

53-годишният Ръсел, който работи в Националния медицински музей в Тринг, Хартфордшир, където се намират 5000 исторически птичи гнезда и 300 000 гнезда на яйца, обаче описва украинското гнездо като "ужасяващо".

"Всяко от тези влакна е проектирано с една цел - да осакатява и убива", обяснява той. "Не бихте могли да поискате по-ироничен контраст с гнездо, което е чисто за живота."

33-годишният Кохан, бивш водопроводчик и строителен инженер, чийто позивен в специалните части е "Марио", кръстен на героя от видеоиграта, знае всичко за мрака на войната. Той говори от болнично легло в Западна Украйна, след като е загубил лявата си ръка в битка през октомври - ръката, която е държала гнездото на снимката, която е направил миналото лято.

Беше 2 юни и Марио разчистваше безопасен проход за поделението си през гора близо до язовир северно от град Торецк, когато забеляза гнездото на земята. Наблизо имаше експлозии и той си помисли, че може да е било взривено от дърво.

Това му напомнило за детството му, израснал в село близо до Изюм в Харков.

"Птиците не са ми хоби, но винаги съм бил свързан с животните и природата като дете", споделя той. "Знаех как трябва да изглежда едно гнездо. Това беше очевидно различно, облицовано с кабел, подобен на въдица, който разпозна от смъртоносния нов тип дрон."

Той направил снимка на гнездото, държейки го в дланта на лявата си ръка, като се увери, че емблемата на Украинската национална гвардия, от която е бригада "Азов", се вижда на ръкавицата му. След това оставил гнездото там, където го намерил, защото "не беше мое да го взема".

Войникът изпратил снимката на зет си, колега боец ​​от "Азов", който я публикувал в канала на бригадата в приложението за съобщения Telegram. Кохан скоро бил ужасен, когато научил, че снимката му е била копирана и публикувана в руски акаунт в TikTok, твърдейки, че гнездото е било намерено от руски войник. Емблемата на украинската Национална гвардия на ръкавицата му била изрязана.

"Знаете ли, един от най-големите проблеми, пред които сме изправени, е тази когнитивна война", казва говорител на 1-ви корпус "Азов". "Врагът е се опитва да пренапише историята на войната."

През октомври Кохан изпълняваше пехотни задължения южно от Торецк и беше под артилерийски огън.

"Точно напускахме позицията си, когато бях ударен от шрапнел от артилерийски снаряд", разказва той.

По време на интервюто той показа ампутираната си лява ръка и се шегува мрачно:

"От тази снимка не е останало нищо - нито гнездо, нито ръка."

Миналата година снимката на Кохан се появила в новина за нарастващото използване на дронове с оптични влакна. Тя беше забелязана от Ръсел от NHM, който я показал на Аугуст, акварелна художничка от Кралския институт от Съфолк. Тя била по средата на създаването на серията си от 10 до 12 картини на гнезда от колекцията на NHM в Тринг. Най-ранното гнездо, което е нарисувала, е това на южняшки фискал, открито по време на Бурската война през 1902 г., облицовано с конски косми и плат, вероятно парчета превръзки, изкълвани от бойното поле.

Те се свързали с бригада "Азов", която изпратила на Аугуст оригиналната снимка. Нейната акварелна серия сега ще бъде допълнена от гнезда от две войни.

"Оптичната линия създава този перфектен кръг, но след това някак си отскача отгоре под собствената си пара. Подобно на конфликта, изглежда извън контрол", казва тя.

Художничката и Ръсел се надяват да изложат поредицата в Лондон следващата година.

Кохан бил изненадан да научи за интереса към неговата картина, на 2000 мили разстояние във Великобритания.

"Развълнуван съм, че тази картина е създадена", споделя той. "Тя показва, че хората искат да знаят оригиналния източник и истинската история… Също така е много готино, че искате да обърнете внимание на нашите най-малки граждани, нашите птици."

Еколозите смятат, че това няма да е последното открито фиброоптично гнездо - всъщност, през декември изглежда се е появило видео на друго. Но опасността, породена от дроновете, и недостъпността на фронтовата линия правят измерването на ефекта им върху дивата природа почти невъзможно.

Някои все още се опитват

Володимир Новак, на 58 години, е оператор на електронна война в 63-та отделна механизирана бригада на украинската армия. Той е и биолог и член на Украинското дружество за защита на птиците (USPB).

"Миналогодишният гнездови сезон беше практически първият, в който FPV дронове с фибри бяха широко използвани", обяснява Новак. "В този гнездови сезон, когато полетата и горските останки са покрити с фибри, вероятността птиците да ги използват е доста висока. Как точно фибрите ще повлияят на птиците, ще разберем след няколко години. Има опасност малките да се заплетат в тях, което може да доведе до смъртта им."

Мрежите, използвани за защита от атаки с дронове, вече представляват заплаха за птиците. Миналото лято млад украински войник на име Игор Швачук изпратил снимка до USPB, на която освобождава светлосиня европейска птица-въргалка от мрежа в Херсон.

"Не можех да позволя птица да умре в рибарска мрежа, която бяхме поставили, за да се предпазим от вражески FPV дронове", пише той. В продължение на няколко дни той твърди, че е освободил и други птици - "сврака, скорец, дрозд и две други птици, чиито имена не знам... Рискувахме живота си, за да ги спасим, защото там беше опасно през деня, така че всичко трябваше да се направи много бързо."

Кохан, който е десничар, се учи да използва специално пригодена геймърска мишка, за да може един ден да се върне на работа като строителен инженер. Той иска да създаде семейство със съпругата си и когато войната свърши, да се премести у дома в Харков.

Оптичното гнездо, казва той, е символ на устойчивост.

"Има хора в села на фронтовата линия, които не искат да се евакуират - те предпочитат да останат там. И това не означава, че искат Русия. То е като птицата и гнездото - това е техният дом и те са дали всичките си сили, за да го построят."