Румъния търси подкрепа от НАТО след инцидента с руския дрон

Дронът в Галац може да е бил повреден от украинската ПВО, коментира Никушор Дан

30.05.2026 | 18:45 ч. 6
Снимка: Reuters

Румънският президент Никушор Дан смята, че дронът, който се разби в Галац на 29 май, може да е бил повреден от украинската противовъздушна отбрана. Говорител на НАТО заяви, че безпилотният апарат е бил руски.

Руският президент Владимир Путин обаче твърди, че никой не може да каже със сигурност, че дронът е принадлежал на руската армия.

Версията на Букурещ

Според Никушор Дан вероятна повреда, нанесена от украинската ПВО, е променила траекторията на дрона и така той е навлязъл на територията на Румъния. Дан коментира случая по време на посещението си в Галац, където безпилотният апарат се разби върху покрива на жилищна сграда.

Посещението му обаче беше посрещнато с напрежение. Президентът беше освиркан, а част от присъстващите скандираха "Оставка".

Румънският държавен глава заяви, че Русия няма да успее да внесе раздор в обществото. След инцидента Букурещ изгони руския консул.

"Експулсирането на консула и закриването на консулството е послание в дипломатическата йерархия, което е съизмеримо с това, което се случи, с липсата на уважение, проявено към държава, която не е страна в тази война", заяви Никушор Дан.

Румъния търси подкрепа от НАТО

НАТО ще направи оценка как да бъде укрепена отбраната на Румъния след инцидента.

"Тъй като в момента не разполагаме с достатъчни възможности за борба с дронове, изпратихме на НАТО списък с оборудването, от което се нуждае румънската армия", заяви военният министър на Румъния Раду Мируца.

Двамата пострадали при инцидента в Галац остават в болница в стабилно състояние, пише БНТ.

Тагове:

никушор дан владимир путин галац дрон русия румъния нато
