Путин готов да се срещне със Зеленски само за финализиране на договорености

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от руските агенции.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори във вторник.

"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски.