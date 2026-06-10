Донев: Вдигането на тавана на дълга ще осигури ресурс за префинансиране

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев заяви от трибуната на НС, че ще бъде осигурен ресурс, с който националният бюджет ще поеме префинансиране на очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По време на обсъждането на промените в Закона за удължителния бюджет, Донев заяви, че с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по НПВУ, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.

Припомняме, че вчера финансовият министър каза, че е неизбежно тегленето на нов дълг до 3,8 млрд. евро.

“В условията на неприет до началото на фискалната година закон за държавния бюджет, в предишни години действаха аналогични разпоредби, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери. За разлика от тях, през 2026 г. се налага включването на изрична разпоредба в т.нар. удължителен закон, която да урежда възможност за поемане на държавен дълг във връзка с осигуряване на ресурс за финансиране на текущия бюджетен дефицит и префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции, заключителния етап от изпълнението на проектите по НПВУ”, добави Донев.

Министърът каза, че крайният срок за изпълнение на дейности и инвестициите, финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август 2026 година.

“Анализът на параметрите по изпълнението на инвестициите към момента и прогнозите за 2026 г. сочат значително концентриране на плащания в периода на допустимост на инвестициите, като през първите осем месеца на 2026 г. следва да бъдат финансирани плащания по НПВУ в размер на около 4,4 милиарда евро за постигане на 100% усвояемост на безвъзмездните средства”, обясни Донев.

“Тъй като четвъртото искане за плащане се очаква да бъде получено от края на месец юли, съответно петото искане за плащане да бъде получено до края на месец декември 2026 г., е необходимо държавният бюджет да префинансира тези значителни по размер плащания”, каза от трибуната финансовият министър.

По данни на БНБ, по думите на Донев, депозитите към 31 май т.г., които Министерството на финансите управлява, са в размер на 4,4 милиарда евро.

“Разполагаемият ресурс без сребърния фонд е около два млрд. евро за осигуряване на всички плащания, разходи за пенсии и други разходи по механизма за възстановяване и устойчивост. В периода юни - август т.г. се очаква бюджетното салто за юни отново да бъде отрицателно, което допълнително ще намали наличния ресурс за разплащания от БНБ към 30 юни 2026 година”, каза още Донев.