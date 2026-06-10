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Мирчев: Спорът за оръжията за Украйна прикрива провалите в управлението

В момента сме сред страните, които с решенията си обслужват желанията на Путин, заяви депутатът от ДБ

10.06.2026 | 11:20 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Темата за оръжията за Украйна изплува поради една-единствена причина – за да прикрие провала на "Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел. Това заяви в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.

По думите му реалните факти показват, че едва около 2% от въоръжението и боеприпасите, изпращани от България за Украйна, идват от складовете на българската армия. Останалите 98% са продукция на българската отбранителна индустрия, в която работят десетки хиляди души.

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"Този износ никога не е бил спиран", подчерта Мирчев.

Според него голямата тема е друга – мястото на България в Европа. Той определи действията на "Прогресивна България" като безотговорни и посочи, че те са привлекли международно внимание.

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"Европа вече се развива на две скорости. България трябва да бъде в първата – там, където се вземат решенията, където са предвидимите партньори и където ще се изгражда бъдещата архитектура на европейската сигурност. И вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа", заяви Мирчев.

Той допълни, че когато се говори за спиране на оръжейната помощ за Украйна, българските граждани не получават пълната картина.
"Не се спира военната помощ като цяло, а единствено около 2% от оръжията, които идват от складовете на българската армия. Освен това и за двата вида доставки е платено – въоръжението от армейските складове се компенсира чрез Европейския механизъм за мир, а продукцията на българската индустрия се заплаща от Украйна", каза той.

По думите на Мирчев за излизащото от складовете на българската армия плаща Европейският механизъм за мир, а произведеното от българската индустрия се плаща от украинската страна. „В единия случай България вече е получила 6,5 милиарда евро, а при другия стотици милиони. България не е подарявала оръжия на Украйна“, каза още той.

Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 

А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. 

По темата за Централната избирателна комисия Мирчев заяви, че въпросът е от оперативен характер и предстои да бъде обсъден.

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Тагове:

Ивайло Мирчев оръжия Украйна
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