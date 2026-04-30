IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Мистериозна статуя с името на Банкси се появи в Лондон ВИДЕО

Няма официално потвърждение дали творбата е негова

30.04.2026 | 16:45 ч. 3
Стопкадър, Instagram

Голяма статуя се появи в центъра на Лондон, която носи подписа на неуловимия уличен художник Банкси.

Скулптурата на мъж в костюм, който върви марширува от пиедестал, носейки знаме с едната си ръка, която покрива и лицето му, беше забелязана за първи път пред църквата “Сейнт Джеймс“ в сряда.

Тя се намира на площад Waterloo, близо до статуите на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и Мемориала на Кримската война в Лондон, пише BBC.

Надписът “Банкси“ е надраскан на дъното на пиедестала, което води до спекулации, че художникът стои зад него, въпреки че няма официално потвърждение.

Банкси, чиято истинска самоличност не е официално известна, е оставял статуя в Лондон преди това - през 2004 г. The Drinker, подривна интерпретация на “Мислителят“ на Роден, беше поставена на авеню “Шафтсбъри“, преди да бъде открадната скоро след това.

Свързани статии

Waterloo Place е исторически район в централен Лондон, известен с величествената си архитектура и многобройните си статуи, включително на херцога на Йорк, Едуард VII и Мемориала на Крим. Намира се близо до търговския център “Мол“ и Бъкингамския дворец.

Банкси е добре познат с нашумели и често противоречиви творби по целия свят, но най-новите му творби са се появявали в Лондон.

През декември в Бейсуотър се появи стенопис на две деца, лежащи на земята, а през септември той твърди, че е нарисувал сцена в комплекса на Кралския съд на правосъдието, на която протестиращ лежи на земята и държи опръскан с кръв плакат, докато съдия се извисява над него, размахвайки чукче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2024 г. уличният художник създава животинска пътека около столицата с произведения, включително коза, слонове, горила, маймуни, пирани, носорог и пеликани.

Всеки път произведенията изглежда са били инсталирани тайно и по-късно са потвърждавани като негово произведение в акаунта му в Instagram.

Неговите произведения, инсталирани както на частни, така и на обществени имоти, се тълкуват широко като политически изявления и често биват премахвани скоро след появата си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Банкси статуя Лондон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem